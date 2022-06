Zdero : “Soy candidato a gobernador y desde allí también ayudaré a Resistencia”

Luego, continúa “Este plan será de lo más participativo. Un plan de estado donde necesitamos que todos los chaqueños se involucren “, indica.

Al ser consultado sobre la realidad chaqueña, expresa: “Cuando sea Gobernador, desde la provincia, ayudaré a todas las localidades y también acompañaré a la ciudad de Resistencia para recuperarla del estado de abandono en el que hoy lamentablemente se encuentra”.

Vamos a sumar y no a dividir

“Es la gente quien decidirá el modelo de gobierno que va a querer en los próximos años. Hay que concentrarse en unir, convocar, sumar y no dividir; para eso debemos ser muy inteligentes porque la gente quiere una alternativa y hay que saber interpretar eso. No quedarse en la chiquita, muchos son los chaqueños que quieren dejar el atraso y la resignación, por eso construyo hacia una convocatoria amplia y plural. No hay tiempo para especular, es tiempo de firmeza, generosidad y mucha humildad”- añade.

Mi alianza es con la gente

“Vengo trabajando hace mucho para esto y será la gente quien decida; ése es mi norte y mi día a día, caminando en cada localidad, escuchando las necesidades y gestionando las soluciones desde el lugar en el que me encuentro. Tenemos que pensar en que la alianza es con la gente y no, entre dirigentes; la gente espera mucho de nosotros. Se acabó el tiempo de una provincia para pocos, necesitamos dar vuelta la página y darnos la chance de hacer lo correcto. De hacer lo que hay que hacer”- finaliza Zdero.