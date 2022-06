Zdero: “Mientras la gente cumple, el gobierno y sus amigos no pagan la luz”

El diputado provincial Leandro Zdero, durante la sesión ordinaria de esta tarde, pide el tratamiento y reserva del proyecto N°299/2.020 solicitando al Poder Ejecutivo, empresas del Estado, entes autárquicos y descentralizados que paguen sus deudas a SEChEEP en un plazo no mayor a 60 días. “Los organismos públicos, empresas del estado y/o clubes afines al gobierno deberían pagar sus deudas y dar el ejemplo; si no lo hacen, hay que cortarles el servicio como lo hacen con cualquier chaqueño que no paga al día su boleta”, remarca.

Sobre el endeudamiento y los graves problemas que afronta SEChEEP, Zdero apunta: “Es inaceptable que algunos sectores del estado provincial cuenten con ese privilegio de no pagar por la energía eléctrica que consumen. De los últimos 4 meses, Chaco compró energía y solo pagó el 10 por ciento; hay que discutir esto, ponerse los pantalones y ocuparse de este tema. Tenemos los comprobantes de los pagos realizados y es lamentable el desastre al que han llevado a la empresa. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Buenos Aires para que no le corten la luz al Chaco? Acá la gente paga la luz y algunos se nos ríen en la cara”.

“Las tarifas de luz por las nubes y algunos siguen con la coronita puesta”

“Muchos vecinos y comerciantes hoy, están pagando altas tarifas de luz, sin embargo, algunos organismos estatales no lo hacen y siguen con la coronita puesta, como la Casa de Gobierno que le debe $32.342.168,45 a SEChEEP (deuda actualizada). La empresa pasó de ser superavitaria, en otros tiempos, a deficitaria, a partir de la administración en manos del kirchnerismo. Por eso, solicito que cada sector afronte su responsabilidad y pague lo que debe como cualquier hijo de vecino”.

¿Adónde va la plata de los chaqueños?

Por último, Zdero afirma: “El proyecto, además establece, que los organismos o entes del estado deberían regularizar sus deudas con la empresa SEChEEP en un plazo de 60 días y en caso, de no hacerlo, previa intimación, se procederá al corte del servicio. Esperaba que lo traten hoy en el recinto, pero decidió la mayoría oficialista que lo pasen a la Comisión de Hacienda”.