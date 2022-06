Ex combatientes piden resolución de causa por tormentos

Ex combatientes de Malvinas piden ante la Secretaría de Derechos Humanos. la resolución de la causa por tormentos y vejaciones durante el conflicto bélico,

En el marco de la querella e investigación sobre torturas que han sufrido ex combatientes de Malvinas, en la causa judicial N° 1.777/07, el abogado querellante Miguel Ángel Ávila, en declaraciones a Chaco On Line y La Revista del Chaco, brinda detalles del avance de la causa junto a otros actores intervinientes, en la Casa del Chaco (avenida Callao 322, Ciudad de Buenos Aires).

La presentación consiste en poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que luego de que se le dio la baja a un excombatiente en 1982 permaneció detenido en la cárcel de incausados militares de Córdoba. “Es José Luis Dolce de Colonias Unidas, no solo sufrió tortura en Malvinas, sino que tiene secuelas hasta la fecha sino que tuvo un año y casi meses sin saber por qué, y por orden de quién y si saben los familiares dónde estaba, mas después de darle la baja”, interioriza sobre la presentación Miguel Ángel Davila, abogado de los ex combatientes.

Además, participan del anuncio el subsecretario de Gobierno, Raúl Bittel; Héctor Ortega, de la Fundación Soberanía y Memoria, Héctor Fernández médico y veterano de Malvinas y los diputados nacionales Juan Manuel Pedrini y María Luisa Chomiak.

En el marco de la defensa de nuestros ex combatientes de Malvinas que fueron torturados y llevados a situaciones en las Islas Malvinas, torturados en un tiempo en donde creíamos los argentinos estábamos defiendo la soberanía de las Islas Malvinas. Ellos tenían dos guerras: una contra los ingleses y otro contra sus propios jefes en las Islas Malvinas”, dice el subsecretario de Gobierno de Chaco, Raúl Bittel durante el anuncio de los recursos interpuestos en la causa por tormentos a ex combatientes de Malvinas.

“Gracias al trabajo que hizo la Fundación Soberanía y Memoria, nuestro gobernador ha tomado la decisión de acompañar estas denuncias e impulsar estas causas en la Corte Suprema de Justicia que ya tiene un año de retraso para los dictámenes”, expone el funcionario.

Resalta el acompañamiento de la Provincia del Chaco en la presentación ante la Secretaria de Derechos Humanos a la denuncia de los veteranos. “Se viene trabajando en el reconocimiento de estos vejámenes que ha llevado tanto el Estado Provincial como Nacional y nos parece muy importante que desde la política como de los gobiernos se puedan impulsar la defensa de los derechos de nuestros soldados”, apunta el funcionario de Derechos Humanos.

En esa línea, Miguel Ángel Ávila, abogado querellante, en representación de los ex combatientes en Malvinas, agradece el acompañamiento de los veteranos de guerra para poder visibilizar las torturas que sufrieran durante el conflicto bélico de Malvinas.

Luego ofrece detalles del avance en la causa. “En el año 2.007, la diputada María Luisa Chomiak en su momento era diputada provincial e integraba la comisión de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y recepcionó cuatro denuncias que fueron presentadas junto a las diputadas María Barrios y María Elena Vargas. Una vez recepcionada, esas denuncias al año siguiente fueron invitados los ex combatientes para ratificar esas denuncias en la ciudad de Rio Grande y, con respecto a una primera instancia, consideran que eran delitos comunes, por lo tanto esos delitos se encontraban prescriptos”, rememora. “Entonces se interpuso una serie de apelaciones y llevó hasta la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema luego de estar estancado durante cuatro años dictó un fallo de cuatro renglones en el cual decía que como no era una cuestión de fondo, el expediente debía volver a Río Grande para la investigación y en el 2.015 Ortega me comenta de un grupo de chaqueños que fueron torturados en Malvinas y decidí convocarlos y tomarle una nueva declaración en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco”, detalla.

El abogado querellante explica que se presentan como querellantes “Hicimos la denuncia en el Juzgado N°2 a cargo de la jueza Nerimperger de Resistencia, se corrió traslado a los fiscales Vigay y Sabadini Cáceres y Amad. Ellos consideraron que eran delito de lesa humanidad prescriptibles, pero por una cuestión de competencia, debe remitirse a Río Grande, ya que las Islas Malvinas pertenecen a Tierra del Fuego, por lo tanto los delitos fueron cometidos en territorio de Tierra del Fuego”, especifica.

“Con el tiempo comenzaron a dictarse distintas resoluciones y en su momento se llegó a imputar a 28 militares, por delitos de torturas, que comenzaron a denunciarse posteriormente. Después se los llamó a indagatoria en primera instancia y se establecieron audiencia cada media hora en un solo día, imposible de cumplir ”, recuerda las vueltas de la causa.

“Luego asume la jueza Borruto suspende estas audiencias y las dicta para diciembre de 2.018. Dicta una resolución y cita a cuatro personas a indagación declaratoria los indaga y al año siguiente los procesa, contra esa resolución y otros planteos que habían hecho los imputados se fueron apelando y confirmando lo fallos dictados por la jueza Borruto y confirmado por la Cámara de Apelación de Comodoro y Rivadavia”, explica Ávila, el abogado querellante, en una parte de su discurso a los medios presentes.

En el tramo final, Miguel Ángel Ávila, abogado querellante en la causa de Malvinas comparte a Chaco On Line y a La Revista del Chaco la decisión de ir a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para realizar una presentación. ”Después de esta conferencia de prensa en la que intentamos visibilizar a los excombatientes vamos a hacer una presentación en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el cual vamos a poner en conocimiento que luego que se le de la baja a un excombatiente en 1982 permaneció detenido en la cárcer de incausados militares de Córdoba es José Luis Dolce de Colonias Unidas, no solo sufrió tortura en Malvinas, sino que tiene secuelas hasta la fecha sino que tuvo un año y casi meses sin saber por qué, y por orden de quién y si saber los familiares dónde estaba mas después de darle la baja , entonces de este hecho tiene que tener conocimiento la Secretaría de Derechos Humanos y ver la forma de acompañarlo y de resarcirlo de este injusta detención que recibió este excombatiente”.