Sueldos en el PAMI: Sindicato desconoce afirmaciones sobre salarios de 400 mil pesos

Uno de los sindicatos de los trabajadores del PAMI, la UTERA, desconocen afirmaciones que hablan de sueldos promedios de 400 mil pesos en la obra social de jubilados y pensionados nacionales. Plantea que no son funcionarios públicos, ni reciben fondos del Estado nacional.

Desde uno de los gremios con incumbencia dentro del PAMI, salen al cruce de las publicaciones aparecidas en diversos medios nacionales sobre los montos promedios de los salarios de los trabajadores de esa obra social. Esta organización sindical, la UTERA, califica en un comunicado al accionar de los medios como “mentiroso e infundado”. Además, subraya que “el PAMI no es estatal, no recibe contribuciones del Estado, se rige por la ley de contrato de trabajo y con un convenio colectivo propio”.

Las notas aparecidas en diversos medios periodísticos refieren a sueldos promedio de más de 400 mil pesos dentro de la obra social de los jubilados y pensionados y realizan comparaciones con el sector privado y el Estado. Desde la UTERA afirman que “el promedio de los sueldos ni se acerca al 50 por ciento de lo que difunden falsamente”, a la par que remarcan que “los trabajadores del PAMI son trabajadores de la salud”.

Para finalizar, desde esta misma organización sindical subrayan que “el PAMI es por la Ley 19.032 un ente público no estatal, hecho ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que sus trabajadores no son funcionarios públicos y el organismo no recibe fondos del Estado nacional”.