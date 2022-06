Zdero: “el Gobierno admite que fomenta los piquetes”

El legislador provincial Leandro Zdero asevera que “el Gobierno admite que fomenta los piquetes”. Sostiene que este proyecto no impide el reclamo o protesta, pero sí, lo regula para no perjudicar a otros chaqueños”.

El diputado provincial Leandro Zdero hace referencia a discusión en torno a los cortes de ruta. Plantea que “las expresiones de los empleados de Capitanich que salen como patitos en fila” en contra de su iniciativa de prohibir los bloqueos y/o cortes de calles. “Sus empleados repiten como loros sin conocer la letra del proyecto presentado, pero a su vez terminan reconociendo que siguen siendo parte del problema y no de la solución”, puntualiza.

En relación a las declaraciones de los funcionarios de turno, Zdero manifiesta: “No saben a quién echar culpa de lo que propician con los cortes como forma de protesta. Algunos, lo mejor que saben hacer es comprar chapa cartón discrecionalmente para seguir manipulando a la gente y mantenerlos en la pobreza”.

“Algunos funcionarios viven detrás de un azulejo”

“No conocen los problemas de la gente, no conocen el Chaco profundo, pero más aún no conocen ni la vuelta a la manzana de la Casa de Gobierno. A algunos funcionarios de Capitanich, nadie los conoce, están sentados comiendo bizcochitos en vez de atender en la calle donde la gente sufre. No les interesa si los chaqueños pueden circular o no, tampoco se ponen colorados por ser los promotores de más del 50 por ciento de pobres en nuestra provincia”, replantea.

“Demuestran que son incapaces de resolver lo que ellos mismos han generado”

“Este proyecto no impide el reclamo o protesta, pero sí, lo regula para no perjudicar a otros chaqueños y a estos funcionarios nunca les va a molestar porque están entre cuatro paredes. Lo presentado se enmarca en la Constitución Nacional, quien nos permite la libre circulación y claro, las personas tienen derecho a protestar, pero sin entorpecer el derecho a transitar. El que corta una calle que pague la multa si no, puede protestar tranquilamente en una explanada sin molestar al otro. Por eso, sostengo la iniciativa, es tiempo de dar discusión y que dejen de creerse Papá Noel; dejen de repartir miseria, trabajen seriamente para generar trabajo y oportunidades. No piensen que vamos a cambiar de opinión. Solo demuestran que son incapaces de resolver lo que ustedes mismos han generado”, sostiene Zdero.