Ya no solamente podemos realizar aquellas acciones para los que fueron diseñados primeramente, sino que el avance de la tecnología ha hecho que los mismos incorporen muchísimas funciones que cuando se crearon eran impensadas.

Los celulares en la actualidad nos permiten estar conectados de muchas maneras y en muchos ámbitos de nuestras vidas. A través de ellos podemos hacer compras online, descargar aplicaciones, leer, jugar, escuchar música, mirar series o películas o incluso usarlo para trabajar, al usar las funciones que sirven poder crear y compartir documentos o archivos y mandar e-mails entre otras.

Si bien estas características van perfeccionándose constantemente, hay un factor que no ha cambiado y es el relativo al chip prepago de la línea telefónica.

El chip prepago consiste en un plan que facilita el acceso a una línea telefónica pero sin existir contrato de por medio entre la empresa de telefonía y el usuario, y que para realizar diferentes acciones como mandar mensajes, llamar o navegar por internet, quien tenga esa línea, debe poner crédito para que funcione.





Ventajas de usar un chip prepago



Tener un chip prepago es una gran alternativa al momento de tener una línea telefónica porque de esta manera, las empresas no celebran un contrato con el usuario y tampoco exigen una mínima permanencia para usar el servicio.

El chip prepago es sencillo de conseguir, ya que se puede encontrar en las casas de telefonía móvil de todo el país y también en los quioscos habilitados, lo que lleva a evitar trámites engorrosos y pérdida de tiempo.

Un punto a favor es que este método da cierta libertad a los usuarios ya que cada uno gasta y realiza las recargas de acuerdo a sus necesidades y capacidades de consumo.

Los usuarios no deben pagar un plan mensual para tener y disfrutar una línea telefónica, lo que resulta ventajoso ya que, si determinada persona no tiene dinero para pagar o recargar la línea, la misma no se ve suspendida ni genera deuda o intereses, contrariamente a lo que sucede si el usuario está sujeto a un plan mensual.

Además, el servicio de chip prepago, por lo general, cuenta con WhatsApp gratis y llamadas gratuitas a teléfonos de la misma compañía.

Obtené tu chip prepago y disfrutá de los beneficios



Con Personal, si la recarga se hace online o desde la App Mi Personal con tarjeta, se puede disfrutar de un 20 por ciento más de crédito. Además, con el plan Viví Recargando se puede elegir lo que más convenga obteniendo un 10 por ciento de descuento en packs seleccionados, como por ejemplo: 3 GB + $ 500 de crédito por 7 días a $95 pesos y otro pack 2 GB + 2 GB para redes y video por 3 días a $297, entre muchos más que hay para disfrutar teniendo el chip prepago.

Celulares en hot sale



Algunos de los teléfonos celulares con mejores tecnologías, esas que son furor hoy en día, resultan inalcanzables para muchas personas debido a su alto costo.

Es por eso que Personal ofrece a través de su página web un espacio en donde encontrar hot sale de celulares, en donde se pueden adquirir los celulares de las marcas más notables del mercado y todos sus productos.

En este evento se pueden encontrar celulares con precios rebajados y con descuentos exclusivos, además de contar con 6 cuotas sin interés, lo que permite “ganarle” a la inflación, diviendo el monto final del producto por la cantidad de cuotas, sin aumentos.

El hot sale se llevará a cabo desde el 30 de mayo hasta el 1 de junio de 2.022, lo que va a permitir que durante esos tres días, los usuarios puedan aprovechar las ofertas en teléfonos celulares y también en accesorios.

Para saber más sobre este evento que se aproxima, es conveniente ingresar a la página web de Personal, leer las preguntas frecuentes e ir teniendo en la mira los productos a adquirir, ya que es una gran posibilidad para los usuarios, de adquirir los últimos modelos de celulares y también de accesorios que ofrecen las grandes marcas del mercado.