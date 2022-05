Leandro Zdero hace pública este lunes su decisión de ser candidato a Gobernador para las elecciones en el 2.023 y convoca “a todos los chaqueños a dar vuelta la página y a reconstruir ese lazo con la sociedad, sin importar su pertenencia o identidad”.

Sobre su determinación de gobernar la provincia, apunta: “Tenemos la vocación para ocuparnos de los problemas, en ofrecer nuestra enorme voluntad de seguir trabajando y reparar este Chaco que tanto nos duele. Nos golpea la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades y las injusticias; siguen hipotecando el futuro sin priorizar la educación, la salud, la seguridad y la tecnología”.

“Se acabó el tiempo de una provincia para pocos”

Zdero considera que “quienes hoy gobiernan cumplieron un ciclo. No saben cómo o no quieren resolver los problemas. Sentimos que viven otra realidad, que la política está divorciada de la sociedad. No es mi opinión -remarcó-, es lo que me dice la gente en cada barrio, en cada pueblo, por eso, es indispensable reconstruir ese lazo con la sociedad. Se acabó el tiempo de una provincia para pocos, necesitamos dar vuelta la página y darnos la chance de hacer lo correcto. De hacer lo que hay que hacer”.

“No lo haremos solos”

Por último, asegura: “Estamos listos para cambiar, hacer la autocrítica y revisar nuestras actitudes. El Chaco merece una oportunidad diferente y los chaqueños se merecen elegir con libertad para recuperar valores. No lo haremos solos, estamos decididos a transitar este camino de esperanza con cada chaqueño de buena voluntad, que se sume a este desafío con la misma pasión, sin importarnos su pertenencia o su identidad”.