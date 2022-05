Federación SITECh fija postura sobre las elecciones de Junta de Clasificación, Tribunal de Disciplina y Consejo de Educación y exige la inmediata convocatoria rechazando el intento de prorrogar indefinidamente los mandatos de los miembros “en un claro atentado a la vida democrática”.

“En el día de ayer, el ministro convocó a una reunión para tratar sobre la prórroga de mandato de miembros de las distintas Juntas de Clasificación y Tribunal de Disciplina, en la misma el profesor Lineras no dio fundamentos sólidos del por qué no se convocó a elecciones el año pasado a los fines de cumplir con el mandato de 4 años establecido por ley, sino que se limitó a esgrimir argumentos casi infantiles que no tienen ningún asidero al pretender ‘hacer creer’ que la falta de llamado a elecciones se debió a la pandemia, cuando claramente esto roza la ridiculez en cuanto que las elecciones legislativas se desarrollaron con total normalidad y en consecuencia las elecciones docentes también podían realizarse, siendo ese ministerio tan respetuosos de la ley como lo expresa a diario”, expone Federación SITECh, a través de un comunicado.

En este sentido, señala que “el Ministerio no estableció fecha de convocatoria inmediata a elecciones, dejando en una indefinición la prórroga de mandatos, cuestión esta de una ilegalidad manifiesta en cuanto que el 1 de abril de este año, de acuerdo a la norma, estarían vencidos, al margen de que la toma efectiva de posesión en el 2.018 fue un mes posterior a lo establecido en el Estatuto, cuando caprichosamente negaban la toma de posesión por una medida judicial que afectaba únicamente a la Junta de Primaria con sede en Sáenz Peña”, remarca el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

“Según el ministro, para subsanar esta situación dictaría una resolución de prórroga de mandatos a referéndum de la Cámara de Diputados, por lo que advertimos que la convocatoria a elecciones debe ser inmediata y que el cumplimiento de la ley no puede estar sujeto al capricho del ministro quien con el vergonzoso argumento de falta de presupuesto pretende seguir postergando las elecciones docentes y consecuentemente negar la participación democrática”, dice en el texto Federación SITECh. Poco después, alerta al ministro Lineras que “la ley debe cumplirse independientemente de cualquier consideración, téngase en cuenta que para que tomen posesión los miembros de las Juntas de Clasificación y Tribunal de Disciplina el 1° día hábil del 2.023, la convocatoria como máximo debe hacerse los primeros días de junio del presente año, por lo que, ante los dichos del ministro, requerimos a la Cámara de Diputados, no prorrogue en forma indefinida los mandatos y exija el cumplimiento de la ley”.

Al mismo tiempo, recuerda que “está en juego las elecciones del Consejo de Educación que fueron suspendida en el año 2.019, un día antes del acto eleccionario, por la maniobra de un sindicato y el abogado que lo representa, pretendiendo frenar el acto democrático para mantener la situación en la que se encontraba el Consejo. Vale aclarar que este sindicato ante esta situación se presentó en la justicia como terceros y habiendo ganado en instancia judicial y cayendo la cautelar, el Ministerio podría haber convocado inmediatamente a elecciones y regularizar la situación del Consejo de Educación que tiene mandato vencido desde abril del 2.020. Este antecedente, se suma a la prórroga indefinida de más de 4 años que tuvieron los miembros de las distintas Juntas de Clasificación y el tribunal de disciplina y que fuera regularizado recién en el 2.017”.

“Tampoco puede argumentarse una prórroga indefinida por la situación particular de la Junta de Clasificación de Primaria de Sáenz Peña, que asumieron un año después producto de otra medida cautelar, ya que si se convoca en junio de este año para la toma de posesión en el mes de abril del año que viene se estaría cumpliendo con los cuatro años de mandatos estipulados por ley”, advierte el gremio docente.

“Debemos aclarar, que el apego a la ley como suele decir el ministro, no puede ser materia de oportunismo, recordando que este sindicato mantiene el 80 por ciento de los cargos, es decir que no se trata de acomodar fechas y tiempos de convocatoria a elecciones a conveniencia del Ministerio y sus aliados sino que se trata del derecho que tienen los docentes de elegir y ser elegidos cumpliendo estrictamente el mandato que establece la Ley”, subraya Federación SITECh.