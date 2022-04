Las cervecerías artesanales buscan salida a la reciente crisis económica, con nuevas variantes. Estos emprendimientos adquieren un valor significativo y transformador. Es esto lo que se pretende significar en la reciente conmemoración del Día Mundial del Emprendimiento. Es en este marco que La Revista del Chaco contacta a Pío Pesce, un emprendedor de cerveza artesanal de Colonia Benítez.

Pio Pesce llega desde Entre Ríos a Colonia Benítez, y pone en funcionamiento, en Colonia Benítez, un emprendimiento de cerveza artesanal.

Variedades de cervezas Carayá

Pío Pesce comparte su llegada a Colonia Benítez: el camino recorrido para la puesta en funcionamiento de su empresa Cerveza Carayá y sus futuros proyectos .

La Revista del Chaco: ¿Cómo surge Cerveza Carayá?

Pío Pesce: - Cerveza Carayá concretamente surge entre 5 o 6 años en Colonia Benítez. Antes de eso surge Litoraleña, una marca que no pude registrarla, y dimos con esta, que venimos trabajando. Yo tengo 11 años de experiencia en cervecería.

La Revista del Chaco: ¿Esta experiencia te permitió volcarte de lleno en esto?

Pio Pesce: - Sí, al principio como todo costó un poco, sobre todo hace 10 años no era común como ahora y costó un poco que la gente lo asimile a las diferencias en los sabores, las texturas, en la apariencia y demás, pero eso fue cambiando bastante rápido y acá en el Chaco con la difusión que hicimos con los demás colegas rápidamente la gente empezó a interesarse y hoy día podemos vivir casi al 100 por ciento del rubro. Creo que estuvo bien hecho el trabajo y había que tener paciencia.

LRCh: ¿El nombre Carayá es por algo en particular?

PP: - Si, yo nací en Entre Rios y estamos acá alrededor de 6 años en Colonia Benítez ,que para mi debe ser uno de los lugares más hermosos del planeta, un lugar que tiene mucha vegetación , pero además del paisaje natural tiene un paisaje humano y muy rico. Desde que estamos acá nos sentimos muy cómodos y teníamos una casita que alquilábamos cuando recién llegamos, y cuando estuve pensando en los nombres para elegir como identidad teníamos una lista de 40 nombres y frente a mi casa hay un árbol de guayabas. Vi que bajaban los monitos para alimentarse y ahí surgió el click, ¡ claro el mono y Colonia Benítez

LRCh: Comentaste las dificultades que tuviste para registrar el anterior nombre,¿ qué pasó?

PP: - Había una persona que ya lo estaba usando y le pertenece.

LRCh: Qué tipo de variedades de cerveza ofrece Cerveza Carayá?

PP: - Dentro de lo clásico de lo que son las cervecerías, con las que todas trabajan son Doradas, Amber , Porter, IPA, algunas cervezas de trigo eventualmente. Después vamos probando distintas frutas de estación, por ejemplo cuando está el mango hacemos IPAS con mangos, usamos mucho guayabas y zapallos. Hace poco tuvimos la suerte de cultivar yabuticaba que es una fruta nativa e hicimos experimentos con ñangapirí hoy es lo que me tiene apasionado y estudiando, en el aprendizaje, ya no es tanto la cerveza, que es algo que lo tengo bastante dominado y estamos incursionando en el tema de las hidromieles, que son una especie de vino que se hace con miel y también incursionando en la apicultura, un privilegio que tengo la de sacar miel cruda de mi propia colmena.

Hace dos años que estamos comercializando hidromieles y lo llevamos a los festivales.La verdad que estamos muy contentos con la aceptación que tiene el público.

LRCh: ¿Respecto a la producción cómo ubican sus productos en los comercios locales?

PP: - Nosotros no embotellamos, ni hacemos latas eso en general hay que tener cierta infraestructura, que es cara para cervecería pequeña como lo estamos haciendo nosotros. Hoy en día producimos como máximo 3 mil litros a mes que es poco, pero para hacer en Chaco ese es el promedio, pero no tenemos ese canal, no obstante tenemos las ferias de donde obtenemos nuestro principal recurso y después trabajamos con poquitos bares de Resistencia y con emprendimientos amigos de Colonia Benítez, uno es La Francisca que es un restaurant y Espacio Tatú que es el bar de un amigo. En Resistencia estamos en La Madriguera, calle Jujuy 700 y Nana a media cuadra de la avenida Paraguay y Mosto.

Después hacemos rotaciones depende la demanda, últimamente estamos haciendo muy poco bar , solo en lugares que nos conoce gente amiga y por suerte tenemos la fortuna que todo lo que producimos lo podemos ubicar sin demasiado movimiento.

LRCh: ¿Cómo acompaña la familia este proyecto?

PP: - Esto es un proyecto personal, tengo dos niños, uno de 10 años y otro de 5 años. Desde el comienzo hemos ido a distintos lugares, a ferias, por ejemplo con el más grande hemos ido hasta Santa Fe, Corrientes y a distintos lugares, a él le gusta mucho el ámbito de las ferias, la música, estar en movimiento, conocer gente. El que me conoce sabe que dan vueltas en el stand de Carayá.

LRCh: ¿El trabajo lo hacen con modalidad delivery?

PP: - Nosotros actualmente estamos trabajando para tener nuestro punto de venta. Vamos a abrir en Blas Pareda y Agrimensor González, que es una más o menos céntrica, está en una esquna un espacio cercano a la municipalidad, pero eso está planificado para octubre, noviembre o diciembre, depende de cómo vayamos avanzando con las obras, lo que si ofrecemos en ese espacio son las recargas, la gente va con sus envases o puede comprar ahí y hace la recarga. En el caso de querer probar nuestros productos está La Francisca.

LRCh: ¿Qué evaluación haces de cómo fue trabajar, producir la cerveza en la pandemia y ahora?

PP: - La pandemia fue terrible para nosotros, nos quedamos un año y medio sin trabajar en absoluto, de hecho nos fundimos y tuvimos que vender todos nuestros equipos. Desde el gobierno no hubo ningún tipo de ayuda, hubiera sido interesante como ocurrió en otras provincias hayan apoyado para que nosotros podamos mover nuestra producción.

LRCh: ¿Actualmente reciben respaldo del gobierno o de algún sector?

PP:- Actualmente si hemos recibido alguna ayuda como asociación, ya que somos parte y somos miembros fundadores de Cerveceros del Litoral. Hoy día podemos decir que si y anteriormente nos jactábamos de tener una relación muy buena con el gobierno y la verdad que en pandemia nos sentimos bastante abandonados, no hablo por todos, si no por nosotros que la pasamos muy mal y yo estuve trabajando de otras cosas. Fue bastante doloroso desprendernos de cosas que nos costó.

Hoy día, a un año y medio después de retomar nuestras actividades estamos bastante bien equipados y encaminados, la novedad en Carayá es que ahora somos tres socios y siento que todo está mucho más equilibrado, mucho mejor y con buena onda, también a seguirla remando

LRCh: ¿Reciben algún tipo de ayuda o subsidio?

PP:- Nuestra asociación no es una Cámara y es sin fines de lucro, que tiene que ver más que ver con las relaciones entre personas que fabrican cervezas, entonces hay hobbistas que quieren aprender a hacer un lote de cervezas para compartir con amigos, hasta cervecerías grandes que pueden producir 1000 litros por cocción y estamos todos aglomerados en esa asociación

Saliendo de la pandemia, tuvimos un pequeño subsidio en materiales, insumos que nos permitieron durante un mes y medio cocinar sin invertir en eso, y eso nos permitió terminar de armar el equipo que tenemos ahora.

LRCh: ¿Evaluás como algo positivo el panorama laboral de ustedes?

PP:- Sí, mis dos socios están en el proceso de ir capitalizándose con todo el trabajo que venimos haciendo. Están surgiendo nuevos emprendimientos con nuevas variantes, algunos están empezando a hacer desquilados, por ejemplo, en nuestro caso estamos trabajando con los vinos de miel y se empieza de a poco a abrir la carta, al poco tiempo pude probar un gin de un colega en Resistencia, de muy buena calidad y creo que esto tiene que ver con un vínculo que tenemos los cerveceros del Chaco, y algunos del nordeste, seguir apostando por la capacitación contínua de nuestras relaciones sin egoísmos en las relaciones comerciales. En ese sentido nosotros aprendimos que en cervecería siempre es mejor trabajar juntos con sinergia.

Mónica Carolina Báez

Fuente: La Revista del Chaco (https://larevistadelchaco.com.ar/contenido/2519/cerveza-caraya-en-la-busqueda-de-nuevas-variantes)