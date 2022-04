El diseñador chaqueño Gustavo Pucheta participa de la muestra OTAXAC, con diseño, música, danza y gastronomía en la Casa del Chaco, Callao 322, CABA. Alli presenta sus colecciones confeccionadas en algodón, una forma de contar la historia del Chaco.

Diseño en algodón

La muestra que se materializa en La Casa del Chaco con sede en Buenos Aires reúne a cantantes de la música litoraleña y al artista de la moda chaqueña Gustavo Pucheta, una forma de destacar la producción local, tanto en lo artístico local como en los productos chaqueños. En ese sentido La Revista del Chaco toma contacto con el diseñador Gustavo Pucheta para conocer el objetivo de su participación en esta muestra.

La Revista del Chaco ¿Qué se pretende mostrar en esta muestra?

Gustavo Pucheta : - En esta muestra se trató de mostrar la cadena de valor. Son varias colecciones que se presentaron en esta mini exposición en la Casa del Chaco, el circuito productivo que tiene que ver desde el inicio con la materia prima hasta los productos terminados. También hablando de la producción y la mano de obra de este oro blanco que es parte del hilo blanco de algodón. También se tuvieron en cuenta más allá de las historias de las prendas de todo lo que tiene que ver con el relato de cómo se construyen estas prendas, y de qué está hecha que es importante saberlo, porque no solo genera sustentabilidad no solamente al consumo sino también para la generación del empleo y que para cualquier marca es sumamente saludable, para que uno de emprendedor pase a ser una empresa y se sostenga en el tiempo.

Los diseños que presentamos tienen que ver con eso, y segundo con diseños que fueron presentados en la semana de la moda no solo de Argentina y de otros países, como para mostrar como el diseño argentino trasciende fronteras, porque por más que la marca se llame Pucheta hay una cantidad de personas que trabajan detrás, diseñadores, desarrolladores, distintos artistas y / o profesionales que trabajan en cada colección sino también en el desarrollo de cada idea y podemos materializarlas en casi el 90 por ciento en la provincia del Chaco.

Hoy también se comenzó a trabajar con personas de otras provincias y de otros países lo que genera un feedback a los productos para que tengan permeabilidad en todos los lugares donde lo presentamos.

LRCh : ¿Hablaste de profesionales que intervienen en el mecanismo de la prenda a quienes te referís puntualmente ?

GP:-A muchos, primero a los que se dedican a la materialidad del producto, ya sean confeccionistas, realizadores, pintores y arquitectos, pero todo lo que tiene que ver como el camino y el proceso que va más solo allá de solo hacer la prenda, porque eso es del 10 por ciento y el 90 por ciento tiene que ver con el camino en el que llega la prenda; el trabajo de la producción; trabajo del fotógrafo; el diseño de los videos y del escenario . Yo diría que se relata el cómo se relata.

Creo que hoy no se trata solo de la prenda porque el diseño no te puede gustar, es subjetivo y lo interesante es ser propuestas. Lo interesante es la cantidad de trabajo que hay detrás de eso y la cantidad de actividades que se relacionan de manera intrínsecas para que algo se lleve a cabo y que eso trascienda.

Cuando se menciona la marca Pucheta qué significa para vos personalmente respecto al camino recorrido?

GP: - Significa que hoy tengo muchas más ganas, de cosas que tenía para hacer antes, no te voy a decir que desde el momento uno supe que quería tener una marca con formas, texturas y ese mundo más infantil que tiene que ver con perderse en toda esta historia, pero hoy tengo más ganas con lo que tenga que ver con responsabilidad del trabajo de personas que están conmigo, porque creo que todos trabajamos y no todos para mí.

LRCh: ¿Cúal fue tu primer diseño y en que te inspiraste?

GP: No podría decir cual fue mi primer diseño porque antes de tener la marca porque soy un apasionado de las formas, las texturas, los colores y ese mundo más infantil que tiene que ver con perderse en toda esta historia pero hoy tengo más ganas, más conciencia que tiene que ver con la responsabilidad estudié diseño y arquitectura

No podría decir cuál fue mi primer diseño porque antes de tener la marca estudié la carrera de indumentaria y arquitectura, no sé todo lo que sucedió, pero sí sé que desde que tengo uso de razón hacía esto de manera ingenua. Creo que las personas como yo lo podemos hacer como un juego infantil con nuestras manos, con nuestra manera de generar nuestro sustento de vida de ir todo el tiempo con algo onírico y real, que es lo placentero y la fortaleza más allá de lo conocido y la marca pueda llegar a hacer, vivir de lo que nos gusta. Creo que eso tiene que ver más con lo que significa Pucheta y el primer diseño, son cosas que se fueron solidificando en el tiempo.

LRCh: ¿Respecto a los materiales que utiliza la marca Puchetta para la confección de las prendas qué la distingue?

GP: El contraste constante de temporada tras temporada, lo que me divierte es que no le decimos que no a ningún riesgo, de ningún material, porque cuando la idea es tan potente, si trabajamos con el algodón y tengo a mi familia que es desmotadora de algodón en un pueblo de la provincia del Chaco, de niños nos criamos en campos de algodón.

Cuáles son los materiales que elegiste para presentar tu colección?

GP :-El 70 por ciento de la colección está materializada en algodón, en lienzo muy tratado, que justamente es lo que nos divierte de hacerlo con todos los géneros , si tal vez esta colección es más conceptual las formas son reales y el consumo es real para un contexto de dia a día, pero justamente la idea para esta minimuestra o exposición sea más didacta para las personas que la vengan a ver y para que se den cuenta que el algodó chaqueño y la mezcla con otros géneros es extremadamente versátil para hacer un millón de cosas.

LRCh : ¿Tenés proyectos para llevar tu colección al exterior?

GP: Muchos que tienen que ver con la fusión o hacer muchas colaboraciones y hacerlo d manera fija, no tan intermitente como lo veníamos haciendo afuera del país, en México concretamente hace tres años tenemos una parte de la colección de la marca en España justamente que partió con la colección de oro blanco, una colección que la lanzamos en la semana de la moda en París en varias temporadas junto a unos desfiles que se presentó hoy aquí en la Casa del Chaco junto al cantante Pachecoy.

Lo vemos a Pucheta junto a Pachecoy en esta muestra que reúne a artistas en la Casa del Chaco.

LRCh: Con música que acompaña la presentación de estas colecciones ¿ cómo lo vivís?

GP: - Justamente es lo interesante que tiene el diseño en general que necesita posicionarse junto a las otras artes para que se termine de entender y evidenciar. Otro proyecto que tiene que ver con la apertura fija en la Capital Federal, un contacto para responder a una demanda que al estar en un lugar muchas veces no se puede ser estable en la respuesta, pero también somos una marca que estamos por cumplir recién 5 años y que estamos aprendiendo y entendiendo de las cosas que nos va bien.

Mónica Carolina Báez

Fuente: La Revista del Chaco (https://larevistadelchaco.com.ar/a_content/editar/2508?_next=https://larevistadelchaco.com.ar/contenido/2506/el-algodon-principal-protagonista-en-la-muestra-otaxac)