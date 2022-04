Federación SITECh rechaza el proyecto del ministro de Educación de la Nación de agregar una hora más de clase a la escuela primaria. En este sentido, manifiesta que “sumar horas de clase no modifica la crisis estructural en la que se encuentra sumergida la educación pública producto de las políticas educativas que fueron implementadas tanto a nivel nacional como provincial por los gobiernos a su turno. Por lo que hoy, pretender que una hora más de clase sea la panacea a todos los problemas educativos es un absurdo que sólo encuentra sentido en el escritorio de tecnócratas que jamás pisaron una escuela y por lo tanto intentan imponer verticalmente una medida totalmente inconsulta con el fundamento casi infantil de que la calidad viene de la mano de la cantidad”.

En esa línea, señala el sindicato que encabeza Eduardo Mijno que “los dichos del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, de ‘sumar horas de clase es más conocimiento y mejor educación’, rozan con la hipocresía propia de funcionarios más preocupados por instalar titulares en los medios que por resolver y hacerse cargo de los problemas, en este caso de un problema tan sensible como lo es el abandono y deterioro de la educación pública, cuyos máximos responsables son justamente los que hoy pretenden aplicar recetas más cercanas al pensamiento mágico, que a la realidad que atraviesan las escuelas”.

“Como de costumbre pareciera que para la clase ‘dirigente’ las soluciones son ‘mágicas’ y no advierten, o no quieren advertir, que la crisis no se resuelve con estas medidas más bien ligadas a paradigmas ampliamente superados, sino con mayor inversión por parte de Nación en la escuela pública que, dicho sea de paso, se ha desligado desde la época de la dictadura sometiéndola al completo deterioro y abandono con su correlato que no es otro que la crisis estructural de la educación pública”, expone Federación SITECh.

Asimismo considera que “pretender imponer un proyecto de estas características es pues un acto de absoluta ingenuidad por parte de quien dirige la educación a nivel nacional o bien es un manotazo de ahogado para hacer 'como si' se pretende 'mejorar la calidad educativa', todo esto corriendo del foco a los verdaderos y únicos responsables y poniendo, una vez más, toda la carga y responsabilidad sobre los trabajadores de la educación, tal lo hicieron en tiempos de pandemia”.

“El señor ministro de Nación debiera también saber que su anuncio, que sólo tiene eco en la tribuna, no constituye para la docencia una mejora salarial, máxime si tomamos en consideración que la mayoría de los docentes nos encontramos por debajo de la línea de la pobreza, por lo que nuevamente cae por su propio peso el razonamiento ingenuo de hacer creer que implicaría mejora salarial, ya que en definitiva es mantener a los trabajadores en el eterno círculo de la pobreza, solo que con una hora más de trabajo”, plantea el gremio docente.

En cuanto a lo pedagógico- didáctico, estima: “pareciera que el ministro cayó en un reduccionismo extremo, en el que el sujeto de aprendizaje solo es tenido en cuenta como un número, un ‘ente’ sentado en su silla por una hora más y con eso ya se le garantizó el derecho a una educación de calidad. No importa para el ministro la historia y trayectoria de ese niño, no importa la pobreza a la que es sometido él y su familia. Al final de cuentas, lo único que importa es garantizar más días y horas de clase y no las condiciones materiales y humanas en las que se desarrolla el acto maravilloso en aprender y enseñar”, resalta el sindicato educativo.

Por todo esto, rechaza “la desafortunada decisión de discutir en un enclave de la patronal (Consejo Federal de Educación) un tema que nos involucra a todos y que debe ser debatido en el más amplio ejercicio democrático a través de un Congreso Pedagógico -Educativo Nacional, tal lo viene incansablemente solicitando este sindicato a Nivel provincial y que al día de la fecha la única respuesta que hemos tenido es el silencio sepulcral”.

Por último, dice: “pareciera que el ministro Lineras lejos de resolver los conflictos existentes en la provincia busca profundizarlos y sumar nuevos, como si no fuera suficiente tener a los trabajadores con sueldos por debajo de la indigencia; con la paradoja de querer sumar horas de clases, a la par que cierran a mansalva cargos, grados, etc; con políticas chantajistas de aplicar descuentos al que lucha; con indiferencia al pedido de continuidad del Congreso Educativo-Pedagógico, todo esto motivo de un profundo conflicto con el sector” y por el que Federación SITECh convoca a medida de fuerza con un paro activo para el día miércoles 13 con concentraciones en regionales, municipalidades y Ministerio de Educación.