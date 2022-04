La Asociación Gremial del Personal del Instituto de Previsión Social del Chaco, sale al cruce de la circulación de versiones relativas a nuevas extracciones al bolsillo de los jubilados del InSSSeP. Al respecto, expone su punto de vista respecto al proyecto de ley que tiende a restablecer la vigencia del mecanismo denominado ”cargo por aportes”.



“Este mecanismo, fue establecido por la Resolución del Directorio del InSSSeP Nº 1.414 del año 2.008. Nada nuevo entonces. Tal decisión se tomó como una justa solución al problema que se generaba cuando un jubilado solicitaba al InSSSeP la revisión de sus haberes incluyendo bonificaciones o conceptos concedidos después de su retiro de la actividad y por los cuales dicho agente no había efectuado ningún aporte al sistema previsional”, expresa en un documento.



Más adelante, señala que “acceder graciosamente a dichas demandas sin ningún tipo de reparación al sistema, implicaba una situación de inequidad con aquellos activos que sí aportan por dichos conceptos, además, de sobrecargar el déficit previsional del que se debe hacer cargo el Poder Ejecutivo que es lo mismo que decir toda la comunidad chaqueña”.



“Además, ellos sirvió para computar los años de servicio de los trabajadores contratados, que pasaron a planta y debían razonablemente hacer por lo tanto, sus aportes al sistema”, plantea la asociación sindical.



Por otra parte, dice que “dicho criterio fue similar al adoptado por el Gobierno Nacional al otorgar el beneficio jubilatorio para las amas de casa y los trabajadores adultos mayores que no habían efectuado aportes o los hubieran hecho en forma insuficiente. Todo ello unánime y oportunamente aceptado sin discusiones en virtud de su razonabilidad y justicia”.



“Aun así, en el mes de octubre del pasado 2.021, el Directorio del InSSSeP resolvió de acuerdo con el Poder Ejecutivo darle entidad de Ley al mismo tiempo elevando el respectivo proyecto a la Cámara de Diputados”, indica la entidad sindical. A lo que seguidamente apunta que “a partir de allí las derivaciones corren por cuenta de quienes las emiten”.



En esa línea, destaca que “la gran mayoría de los afilados entienden que no se puede reclamar al sistema el pago de conceptos por los que no se hicieron aportes so pena de reventar literalmente la caja jubilatoria en perjuicio de todos. Es por ello que en caso de solicitud de reajustes se entiende que estos cargos son la solución más práctica y equitativa para mantener la vigencia del 82 por ciento móvil sin perjudicar gravemente a la caja de todos”, remarca el Gremio del InSSSeP.

“En consecuencia, vemos que nada nuevo se está planificando en contra de los afiliados. Que hace 14 años que el mecanismo funciona con total aceptación dada su justicia y equidad y que solo se pretende darle seguridad jurídica ante las injerencias de un poder judicial que a veces falla puntualmente sin interesarse por la seguridad social de centenares de miles de chaqueños”, considera.

Para finalmente decir: “Humildemente creemos que todo lo demás es alarmismo interesado”.