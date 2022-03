“Pareciera que no son suficiente las recomposiciones mezquinas otorgadas por el Ejecutivo y la pérdida de poder adquisitivo en estos años por las políticas neoliberales del macrismo y el justicialismo”, apunta el sindicato docente.

“Pareciera que no es suficiente una obra social enteramente deficiente que funciona como una financiera y no como obra social; pareciera que no es suficiente el cobro del plus universalizado en la provincia y que se incrementó y expandió después de la ley antiplus”, plantea Federación SITECh.

“El proyecto del Ejecutivo no es otra cosa que una nueva medida que apunta a cargar la responsabilidad a los trabajadores sobre el déficit que tiene el InSSSeP, ocultando que el mismo proviene de jubilaciones de privilegio, de organismos que no hacen los aportes de Ley, o de los montos en negro que paga el gobierno que desfinancian la caja”, sostiene el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

“Como se ve, siempre el hilo se corta por lo más delgado, por lo que los empleados del Estado provincial nos debemos la formación de un frente para defender la obra social y una jubilación con el 82 por ciento móvil real”, estima Federación SITECh. Ante lo que requiere a los diputados “no aprueben dicho proyecto y convoquen a un diálogo democrático para encarar el saneamiento de la caja del InSSSeP”.