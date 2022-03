Esta mañana, autoridades locales y nacionales inauguran la nueva sala de “La Máscara. Espacio Cultural y de Formación” que funciona en avenida Evaristo Ramírez y Nikola Tesla de Resistencia. La obra demanda una inversión superior a los 52 millones de pesos. Se trata de un hito en la historia del teatro chaqueño, que beneficiará a más de 70 mil vecinos de la zona sur de esta ciudad. Además, el nuevo espacio recibe la habilitación municipal correspondiente y es declarado de Interés Cultural por la legislatura chaqueña.

Participan del acto, Jorge Capitanich, gobernador del Chaco; Analía Rach Quiroga, vicegobernadora del Chaco; Santiago Pérez Pons, ministro de Planificación del Chaco; Francisco Tete Romero, presidente del Instituto de Cultura del Chaco (ICCH); Alfredo Germignani, vocal del ICCh; Gustavo Martínez, intendente de Resistencia. Tambièn están Laura Bianchi, directora de Diversidad y Cultura Comunitaria de la Nación; Marina Aranda, directora de Acción Federal de la Nación; Gustavo Uano, director Ejecutivo del INT; Jimena Sosa, secretaria General del INT; Carla Prette, directora de la Fundación Chaco Solidario; Mariela Quirós y Teresa Cubells, diputadas provinciales, entre otros.

Se trata de un moderno edificio multifunción con tres escenarios. Es considerado por el Instituto Nacional del Teatro (INT) como el más importante del Chaco y del país, tanto por sus dimensiones como por sus características técnicas. La obra forma parte de una política de fortalecimiento de los 14 teatros y 22 salas independientes que existen en la provincia, entre casas del Bicentenario y centros culturales.

Desde 1997, La Máscara cobija a artistas y brinda un sin fin de propuestas artísticas y pedagógicas. Llevó adelante festivales internacionales y campañas solidarias; recibió elencos y artistas de diferentes lugares del mundo, fomentando la multiculturalidad, la creatividad y la imaginación, acercando el arte a todos los rincones.

En su intervención el gobernador del Chaco, Jorge Capitanch, expresa: “Agradezco a todas las autoridades que hoy nos acompañan, tanto locales como nacionales; agradezco a las y los hacedores culturales, vecinos, vecinas, artistas. Este largo camino que venimos andando implicó desde construir un sueño, hasta la realidad de ese sueño. ¿Cuántas veces sentimos que la obra no avanzaba a la velocidad requerida? ¿Cuántas veces nos hemos frustrado? Hoy esta obra es un hecho, y quedó extraordinaria, con una excelente performance. Por eso hay que volver a recordar la importancia histórica del teatro, que surge en Atenas antes de la era cristiana. La dramaturgia es parte de una cultura viva e implica roles diversos para llevar a cabo este arte. El teatro ha sido la fuente artística más importante de la humanidad y acompaña nuestra evolución. Muchos y muchas hacedoras sufrieron la pandemia sin poder trabajar. Por eso, el teatro es parte de una política cultural que recupera el trabajo genuino, entendiendo nuestra pluriculturalidad y nuestro plurilingüismo como habitantes del Chaco”.

“Conmemoramos tres días internacionales que se relacionan con esta inauguración: el Día Mundial del Títere y la Marioneta, el Día Mundial de la Poesía, y Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Las artes van más allá de la dimensión estética y calan profundo en la dimensión ética social, esto constituye el antídoto más eficaz contra las violencias”, señala por su parte Tete Romero. A lo que agrega: “Con la Municipalidad de Resistencia estamos planeando una gran agenda inclusiva y democrática para nuestra ciudad. Más de 70 mil personas y nueve comisiones vecinales ya vienen trabajando con La Máscara. Es un proyecto cultural y formativo; desde hace décadas viene formándonos. Hoy sentimos que ampliamos los derechos culturales de los y las chaqueñas. Por último, quiero destacar a los imprescindibles de nuestro teatro: Hugo Blotta, Rubén y Clara Leyes.”

Por su parte, la funcionaria nacional Jimena Sosa destaca: “Es un placer compartir esta alegría con todes. Primero, felicidades a las y los titiriteros en su día. Estamos en una presencia de un fuerte de proyecto de cogestión nacional y provincial; no es una simple articulación, es una visión de hermandad y proyecto cultural. Me encantaría quedarme más para conocer este sector sur de Resistencia. Tenemos que entender que se hace más justa la patria cuando venimos a inaugurar un espacio en Chaco, porque quienes conforman La Máscara no deben migrar para concretar su proyecto. Esto es parte de un Estado presente, con hacedores que cumplen sus sueños”.