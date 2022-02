El gobernador Jorge Capitanich y el ministro de Industria, Producción y Empleo, Sebastián Lifton, junto a la subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Ludmila Voloj, reciben este viernes en Casa de Gobierno al secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti. Con empresarios y comerciantes firman la renovación del acuerdo de los precios de referencia de la canasta básica alimentaria local por 60 días más.

“Estamos buscando permanentemente generar incentivos para que la gente pueda acceder a buenos precios y poder potenciar el ingreso disponible de las familias”, dijo el gobernador. En ese sentido, destaca la importancia de las herramientas que ofrece el Nuevo Banco del Chaco, como la tarjeta Tuya y la Billetera Electrónica y el impacto que tiene su utilización en el cuidado de la economía de cada familia.

Asimismo, Capitanich insiste en la necesidad de continuar expandiendo la producción local de alimentos, como así también su inclusión en un circuito de comercialización de productor a consumidor, sin intermediarios. “Tenemos que defender a nuestra industria y a nuestro comercio”, remarca.

A su turno, el ministro Lifton explica que el convenio firmado renueva por quinta vez el acuerdo con supermercados y autoservicios locales, que contempla el congelamiento por 60 días de precios en 25 productos específicos de la canasta básica alimentaria. “Arrancamos en el 2021 con 43 bocas de expendio y hoy ya son más de 100 las que participan”, detalla el funcionario provincial.

Mientras que el acuerdo con supermercados mayoristas sigue vigente con 9 de los 12 que operan en la provincia. “Es una renovación para una segunda etapa de este programa, para el congelamiento de precios de 400 productos”, señala.

Capitanich destaca la potencialidad productiva del Chaco subrayando que son más de 600 productos, desde alimentos hasta indumentaria, pasando por productos de limpieza y otros, que forman parte de la red de proveedores locales. “Tenemos potencialidad para producir más y mejor”, afirma el mandatario chaqueño.

No obstante, el mandatario considera que para continuar en ese camino se requiere de una “fuerte política nacional de financiamiento”, que permita continuar impulsando los mecanismos de fijación de precios. “Tenemos que buscar mecanismos rápidos para incrementar la oferta, como aumentar la capacidad instalada para producir alimentos y bajar costos mediante puertos competitivos. Mi responsabilidad como gobernador es defender a nuestra industria, a nuestro comercio y a nuestros consumidores”, sostiene.

En la misma sintonía, Feletti, que viene junto a la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt, valora la política de precios cuidados que lleva adelante la Provincia, y recuerda que la iniciativa se origina con el objetivo de correlacionar la política de ingresos con la política de precios y que eso pueda expandirse a todas las provincias, como el caso del Chaco.

“Es fundamental que la canasta alimentaria, sobre todo, no se lleve una porción grande del ingreso, sino no hay mercado interno y el trabajador no tiene resto para otros desarrollos, por eso es clave el trabajo que vienen haciendo acá”, asevera el funcionario nacional, que tras la renovación de los acuerdos escucha sugerencias de supermercadistas y demás comerciantes para mejorar los alcances del programa.