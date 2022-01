Perelli relata su propio padecimiento y el de muchos vecinos de diferentes barrios de la localidad sobre lo que señala como "el drama del agua potable en San Bernardo" localidad del sudoeste chaqueño.



"16 meses sin agua potable"





"Un nuevo cumple mes, claro que nada para festejar, 16 meses sin agua potable en mi casa, en gran parte del barrio y del pueblo", relata el ex diputado provincial.

Luego indica: "No me quiero acostumbrar, y no quiero que nos acostumbremos, a vivir mal, a dedicarle horas a proveernos, como sea, como se puede, del agua para nuestros hogares (y el arreglarte como puedas). Tampoco permito que la rabia me invada. Sólo queremos un servicio eficiente a un precio justo", reclama Perelli.



Finalmente, concluye que "pagar la factura, mes a mes, es una burla, un mal chiste del Gobierno provincial que nos hace a los sufridos usuarios. Casi nada funciona en nuestro querido Chaco, de todas maneras, hay que continuar visibilizando el desastre, la decadencia, el olvido y la mentira diaria del gobernador de nuestra provincia, contador Jorge Milton Capitanich".