"Capitanich ha demostrado ser incapaz de dignificar a su pueblo", sostiene Peche

El presidente del interbloque de diputados de la UCR, Carim Peche, responde las declaraciones del gobernador Jorge Capitanich quien responsabilizara a la oposición provincial por el endeudamiento nacional.

“Habla quien fue funcionario menemista, cómplice de haber entregado a especuladores privados las empresas nacionales de luz, agua, gas, combustibles, aeronavegación. De haber cerrado los ferrocarriles en todo el país. De haber transferido el sistema educativo a las provincias sin presupuesto. De implementar un programa económico que culminaría en 2.001 con una de las peores crisis de la historia”, acusa Peche.

“Habla quien fue también funcionario del kirchnerismo, gobierno que, tras 12 años, dejó una deuda pública superior a los 240.000 millones de pesos. Deuda que en los dos años de mandato de Alberto Fernández se incrementó cerca de 50.000 millones de dólares, superando ampliamente la contraída durante toda la gestión del gobierno anterior, sin embargo, nada está mejor: No se llenó la heladera de los argentinos, no se dignificó el salario de trabajadores y jubilados, no se generaron fuentes de empleo, se aceleró la inflación, creció la pobreza, la educación y la salud están en crisis, hay déficit energético y 7 de cada 10 jóvenes esperan irse del país porque perdieron la esperanza”, dispara el representante legislativo radical.

“Y si del Chaco hablamos, en 2.007, cuando dejamos el gobierno, la deuda pública era de 4.466 millones de pesos. A la fecha supera ampliamente los 60.000 millones de pesos, se incrementó un 1300 por ciento. A pesar del endeudamiento, y de ser una de las provincias que más recursos recibe, todo está peor. El monto de ingresos durante 2.021 asciende a 168.554 millones de pesos. Si lo comparamos con el acumulado de igual periodo de 2.020 que fue de 103.583 millones de pesos, la variación interanual es del 62,7 por ciento equivalente a casi 65.000 millones de pesos más de recaudación”, estima Peche.

“Capitanich fue y es protagonista y partícipe de las gestiones más corruptas de la historia nacional y provincial. De la gestión que se robó la leche de los chicos desnutridos. De la gestión que hace 17 años prometió el segundo acueducto del centro oeste chaqueño y solo inauguró una canilla. De la gestión que privilegió a los amigos del poder cundo faltaban vacunas. De la gestión que quebró SEChEEP, SAMEEP y el InSSSeP. De la gestión que culminó con una docena de funcionarios presos. De la gestión que elige pagar un sueldo a los presos mientras docentes, personal de salud, policías y jubilados perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. De la gestión que mantiene a los chaqueños rehenes de delincuentes y piqueteros. De la gestión que transformó a Resistencia en la capital nacional de la pobreza e indigencia, donde el 60 por ciento de los menores son pobres y presentan problemas de malnutrición”, apunta el legislador.

“Capitanich es partícipe de un modelo que prioriza invertir 1.000 millones de pesos para optimizar la conectividad en las cárceles y así garantizar que femicidas, violadores y delincuentes accedan a un servicio del que carece el 30 por ciento de los alumnos y docentes del Chaco”.

“Capitanich ha demostrado ser incapaz de dignificar a su pueblo. De generar empatía, respeto y admiración. Un gobernador que miente para justificar sus desaciertos, que apela a la violencia verbal para referirse a quienes creemos que un Chaco mejor es posible. Que sepa el gobernador que sus agresiones nos fortalecen para avanzar en la construcción de una provincia con libertad, oportunidades y esperanza”, reafirma Peche.