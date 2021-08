Zdero : “Piquetes a la orden del día mientras el Gobierno se hace el distraído con anuncios de campaña”

Zdero agrega que las personas que pretenden circular a diario son "las que pretenden llegar a su trabajo, comercio, para llevar a los niños a la escuela o para hacer un trámite".

“Nos llaman la capital nacional del piquete, hace 15 años nos gobiernan los mismos ¿Qué están esperando? ¿Que ocurra una tragedia para actuar? ¿Por qué no liberan las calles como hicieron cuando los chacareros o docentes decidieron manifestarse?”- cuestiona.

“Seguimos siendo rehenes, el gobierno no actúa porque mañana serán votos en contra. Nos llaman la capital nacional del piquete lamentablemente y seguiremos así, mientras estén los que gobiernan hace 15 años y no pueden resolver absolutamente nada. Ahora salen a prometer y a decir que van a hacer cosas que no pudieron resolver durante tanto tiempo”- agrega.

Los piquetes, una queja casi legalizada para obtener respuestas

“Llegaron a su techo, no podemos esperar más de este gobierno. Mientras solo hacen anuncios, las calles de Resistencia siguen sitiadas, también a nivel nacional siguen los cortes, producto de una política que la han instalado como modalidad de queja casi legalizada para obtener una respuesta. Es una vergüenza que la gente quiera transitar o baje del colectivo a 10 cuadras de la zona céntrica y no puedan buscar sus remedios, hacer trámites o ir al banco. Dejamos de ser la capital de las esculturas para que nos llamen la capital nacional del piquete”- concluye.