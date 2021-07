Federación SITECh no retoma las clases

Federación SITECh plantea el no inicio de clases, con la convocatoria a un paro y movilización para el lunes 26 de julio.

En un comunicado, el sindicato que encabeza Eduardo Mijno plantea que “ante la ausencia de convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo y frente a un gobierno incapaz de habilitar espacios democráticos de discusión, convoca al no inicio de clases con un paro activo y movilización en toda la provincia para el día lunes 26 de julio, entendiendo que la expresión más genuina de descontento frente al brutal ajuste se debe manifestar en las calles, espacio de resistencia y lucha que hemos sabido conquistar y en el que daremos, una vez más, demostración de esa fuerza implacable que anida en el ADN de cada uno de los trabajadores de la educación”.

En este sentido, apela al Gobernador que “la docencia no está dispuesta a renunciar a la deuda que mantiene con este sector producto del incumplimiento de la cláusula gatillo del año 2.020, deuda que vale decir nos saqueó el 30 por ciento del poder adquisitivo y que claramente nos ha terminado por sumergir en la pobreza e incluso indigencia a miles de trabajadores que ya veníamos cargando sobre nuestras espaldas los sucesivos ajustes que nos llevaron a perder más del 80 por ciento de nuestros salarios.

“Al saqueo histórico de nuestros salarios debemos sumarle el implementado con absoluto ensañamiento, cuando por decisión política tal lo manifestara con absoluta indiferencia el propio Gobernador, arremetieron con descuentos por días de paro, llevándose con ellos hasta la posibilidad de subsistencia de los huelguistas, hecho que demuestra que el docente no volvió al aula convencido de la pauta salarial, sino por el contrario fue por el mecanismo ejemplificador que implementó el gobierno para silenciar a quien se atreviera a luchar”, expone la situación de los trabajadores de la educación. “Sin embargo, advertimos, Señor Gobernador, que no hay dispositivo disciplinador que pueda arrebatarnos la capacidad de levantarnos y masivamente volver a ocupar las calles”, plantea Federación SITECh.

“Párrafo aparte merece el carácter despótico con el que se maneja este gobierno, en el que las sentencias judiciales no se cumplen y el espíritu de la división de poderes se derrumba frente a las posturas reinantes de soberbia que llevan a que un Gobernador pueda desconocer lo que la justicia ordena y se arrogue, sin siquiera sonrojarse, la potestad de no dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación del Trabajo sobre devolución de haberes descontados superiores al 20 por ciento del sueldo”, remarca la federación de sindicatos educativos.

“Lo que lleva a preguntarnos, cuáles son las garantías en una provincia en la que los principios fundamentales de una sociedad democrática se desvanecen frente al poder; una provincia en la que sustituyen los ámbitos de negociación colectiva por anuncios mediáticos unilaterales, que no hacen más que destruir una conquista histórica de los trabajadores; una provincia en la que la que un minúsculo grupo de burócratas que dirigen el Ministerio arremeten contra nuestro Estatuto del Docente mientras los trabajadores miramos con la ‘ñata contra el vidrio’ como rifan nuestros derechos a gusto y paladar; una provincia que aprovechando de la inacción luego de haber destruido la economía de los trabajadores con brutales descuentos, aprueba una Ley de Educación Digital sabiendo de antemano el rechazo de la docencia; una provincia que opta por la persecución y rechaza el diálogo como mecanismo para resolver los conflictos; una provincia que ha abandonado a miles de trabajadores docentes desocupados sin posibilidad en un año y medio de poder ser designado en una miserable suplencia; una provincia que está más preocupada por la contienda electoral que por su propio pueblo; una provincia que es sorda a los reclamos y que gobierna con titulares falaces como el del último anuncio del gobernador sobre la ‘mentirosa recomposición salarial’”, expone uno a uno los aspectos con los que expresa su disconformidad.

“Son innumerables los reclamos de la docencia y esto solo puede ser resuelto en el ámbito de la Comisión de política Salarial y Condiciones de Trabajo, herramienta a la que no vamos a renunciar por lo que exigimos al Gobernador la urgente convocatoria, reiterando que es el ámbito por excelencia, consagrado en la ley, para discutir lo concerniente al salario y las condiciones laborales”, insiste en el reclamo de convocatoria a paro en el reinicio de las clases. Poco después, señala que “en estas condiciones el conflicto está lejos de resolverse y Usted Gobernador deberá hacer una lectura inteligente y dar respuestas porque la docencia se lo recordará en cada localidad que visite y no bastará con militarizar las zonas, muchos menos judicializar la protesta porque cuando el ajuste y el hambre reinan no hay contención posible que pueda ocultar la protesta”.

Desde Federación SITECh insisten en que “la fuerza del reclamo reside en la capacidad de movilización y en épocas electorales los gobiernos temen el poder de las masas movilizadas porque desnudan la realidad y no hay política de terror que puedan implementar para ocultar la ebullición del descontento social”. En este sentido, consideran que “depende de cada uno de nosotros estar activos, aprovechar la coyuntura de las elecciones y lograr mejores condiciones salariales y laborales, este es el momento para hacer una fuerte demostración de poder, dar continuidad a un plan de lucha en el que las jornadas de protestas se vuelvan moneda corriente y los docentes ganemos las calles antes de que termine la contienda electoral y el gobernador vuelva a escondernos debajo de la alfombra por dos años más”.