Descuentos a docentes: Zdero pide informes a la FIA

El diputado provincial Leandro Zdero realiza, en la mañana de este miércoles, una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que promueva una investigación formal, legal y documental de la gestión general administrativa y de los hechos o actos vinculados a los descuentos a los docentes.

Sobre este tema, Zdero manifiesta: “La extrema arbitrariedad de la medida del Sr. Gobernador de descontar los días de huelga se hace más evidente por dos circunstancias, la primera, el hecho que la misma deviene ilegal, inconstitucionalidad y altera la intangibilidad del sueldo, en principio porque el paro se realiza dentro de una protesta gremial provincial no habiendo sido declarada ilegal la huelga, ya que durante el periodo de conciliación obligatoria los docentes han concurrido a trabajar; además no existió intimación fehaciente a que los huelguistas retomen las actividades hechos que determinan que la medida de descuento en los haberes no tiene ningún sustento fáctico ni legal, ya que en los recibos de sueldo ni siquiera fueron individualizadas los días o jornadas que han sido descontadas”.

“Cabe recordar que el gobierno de la provincia, en su campaña electoral 2.019 anunció la recomposición salarial del sector docente, y en el año 2.020 que había dispuesto continuar con el pago de la cláusula de actualización automática de los salarios - cláusula gatillo- durante el primer mes del año, desconociendo posteriormente dichos acuerdos y la deuda en este concepto correspondiente todo el año 2.020, lo cual motivó oportunamente la huelga docente a inicios de este año y posterior dictado de decretos del Poder Ejecutivo en que solo se fija un monto remunerativo y no bonificable -consignado en el Decreto 662/21 artículo 2° y 4°- en carácter de pago de dicha deuda, monto muy por debajo de lo efectivamente adeudado”, expone.

Pedido en la Legislatura para el cese y devolución de los descuentos

El legislador provincial además, presenta un proyecto en la Cámara de Diputados solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que se ordene el cese de los descuentos en concepto de días de paro, en la liquidación de haberes del sector docente de los meses de abril, mayo y junio de 2021 y su íntegra devolución, fundado en el alto sentido de equidad que debe primar en la consideración de toda decisión política. Teniendo en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad social y pobreza, la anómala situación sanitaria y económica que afecta al pueblo del Chaco.

Por último, señala Zdero: “Que están en estudio otros requerimientos a distintos organismos y que prestará especial atención a la evolución de la deuda que podría existir respecto de los haberes del sector pasivos por la aplicación de los decretos del gobernador sobre pauta salarial docente”.