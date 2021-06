Estremecedora situación del locutor Julio Sosa

En los medios de comunicación del NEA, Julio y su familia difunden un comunicado, en el que cuenta el momento que le toca enfrentar.

En el comunicado expresa:

“Hola! Mi nombre es Julio Sosa, soy de Barranqueras, Chaco. Hace un poco más de un año, me diagnosticaron con ELA (Esclerosis Lateral Atrófica), es una enfermedad neurodegenerativa que genera atrofia muscular e inmovilidad progresiva. Por desgracia esta enfermedad no tiene cura. Actualmente perdí la mayor parte de mi movilidad, ya no puedo comer, hablar o moverme por mi cuenta. Hay muy pocos tratamientos para esta enfermedad y son costosos, por eso el día de hoy necesito de tu ayuda para pagar uno de estos tratamientos. Necesito comprar inyecciones de la clínica Body Science de USA y comenzar un tratamiento de un año que cuesta $US 30.000, sé que es costoso pero tengo la esperanza y fe en la solidaridad de las personas para mejorar mi calidad de vida. Si te gustaría ayudarme, a continuación te dejo mis datos:

CVU: 0000003100044831699541

ALIAS: sogu2823972.mp

Cel: 3624-064939”.