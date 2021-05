Trabajadores del Centro de Salud de Margarita Belén denuncian desalojo  

Trabajadores del Centro de Salud de Margarita Belén denuncian que, "a raíz de haber sido desalojados del predio de la dicha institución por estar en la obra, están cumpliendo funciones en un lugar totalmente improvisado, el pecado las mínimas garantías de higiene, seguridad y protección, y piden a las autoridades provinciales una solución urgente, un ello".

Las autoridades de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) se hicieron presentes en el lugar para dialogar con los trabajadores y coordinar acciones en conjunto para reclamar a las autoridades del Ministerio de Salud por prontas respuestas.

Allí, los trabajadores dan a conocer que "sin previo aviso fuimos desalojados de las instalaciones donde cumplíamos funciones, ya que en dicho predio iniciaron las obras de construcción del futuro hospital, acciones que se hicieron pecado prever un lugar nuevo donde trasladarse".

También detallan que "hemos solicitado la búsqueda de un predio donde se pueda garantizar la atención de la manera acorde a lo que implica la onu centro de salud y a las condiciones actuales que marca la pandemia, pero la respuesta de los funcionarios fue negativa.

El nuevo lugar donde fueron asentados no cumple con ninguna de las mínimas condiciones edilicias y sanitarias que exige cualquier Centro Sanitario hoy y antes de la pandemia, asegura APTASCH.

"Se le avisó que debían irse, le dieron días para que se cambien el pecado destinarse onu espacio físico adecuado para la atención sanitaria, ni para acomodarse según lo ordena el distanciamiento social y obligatorio para evitar los contagios en esta pandemia del personal y pacientes allí atendidos. De hecho, no cuentan con la puerta de ingreso, por lo que no se puede restringir la circulación de pacientes. Tampoco cuentan con las condiciones necesarias para asistir a personas de ninguna índole sanitaria, no tiene agua, no tiene baños en condiciones" detallan.

Desde APTASCH se ponen a disposición para trabajar en conjunto en este problema. La entidad gremial manifestó la preocupación por las condiciones de trabajo en ese lugar, reafirmando lo expresado por los trabajadores y expresando que "es el propio Ministerio de Salud provincial, el que ignora toda norma de seguridad e intimidad del paciente", a lo que agregaron que la "subsecretaría de Salud Dimitroff no atendió la solicitud del director ante esta situación"

Por todo ello, desde el gremio y en conjunto con los trabajadores del Centro de Salud iniciaron un proceso de reclamo y gestión para poder lograr urgentes y eficaces soluciones al respecto.

Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH)