Adultos mayores participan en un encuentro de Newcom

Destacan desde la organización que “el evento fue supervisado por profesores del Instituto del Deporte Chaqueño y contó con todas las medidas sanitarias correspondientes. En esta ocasión solo pudieron participar cuatro equipos para evitar el aglomeramiento de personas dentro del microestadio, previo control de temperatura e higienización”.

El encuentro fue participativo, no competitivo, y tuvo como objetivo promover la actividad deportiva en forma recreativa, de esparcimiento y placer. En esta oportunidad formaron parte del mismo los conjuntos de Fundación Trascender y For Ever de Resistencia, Fontana y Libertad de Puerto Tirol, pero se estarán realizando nuevas jornadas con la participación de otros cuatro equipos con la intención de que todos los grupos del Gran Resistencia puedan concurrir.