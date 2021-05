Zdero: "No es justo que se persiga y castigue al que reclama lo que le corresponde"

El diputado provincial Leandro Zdero manifiesta su repudio a los descuentos que sufrieran los docentes en la acreditación de sus sueldos el pasado viernes. Considera que “es un golpe muy duro al bolsillo” y recuerda que “en el año 2.016 se hicieron diversas presentaciones que ordenaron su devolución”.

En este sentido, el legislador expresa: “Esta situación vino a enfrentar a los mismos trabajadores con esa flamante Resolución 1.079/21 que obliga a los directores a informar quiénes hacen paros y ‘delatar’ a sus colegas. Por eso, se debería hacer los reclamos con una nota que incluya nombre, domicilio y monto descontado de recibo. Hay 5 días para presentar desde este lunes en la dirección de la escuela, regional educativa o por mail gobierno digital. Ya en 2.016 se hizo una presentación similar, y en julio, la justicia vía gremio ordenó la devolución. Este es un paso administrativo para dejar constancia y deberían hacerlo”.

“La docencia chaqueña no merece ser castigada de esta manera. ¿Cómo los directores de los establecimientos que son empleados jerarquizados deben cargar con esa responsabilidad que no les compete? No debería existir estos destratos, hoy es el Estado quien no debería seguir extendiendo los tiempos para pagar lo que debe porque la situación salarial del sector comparada con la inflación aún no fue equiparada”, acota el legislador.

“Este reclamo por los descuentos, los docentes en toda la provincia deberían presentarlo porque no es justo que se persiga y castigue al que reclama lo que le corresponde. Hay que terminar con estas represalias a los docentes y fortalecer al sistema, luchando codo a codo, junto a ellos, por un futuro mejor para los chaqueños”, remarca Zdero.