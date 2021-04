Zdero sobre el "mal llamado aumento municipal": "Es pan para hoy y hambre para mañana"

El diputado provincial Leandro Zdero manifiesta su preocupación respecto al “beneficio de momento” y el “no aumento municipal” aprobado en Resistencia, asegurando que: “En tiempos que corren todo viene bien más si se trata de una mejora, pero esta decisión es pan para hoy y hambre para mañana porque los empleados del presente que trabajan día a día se verán perjudicados cuando se jubilen como ocurre con los jubilados actuales”.

“Acompaño toda mejora para el empleado porque están trabajando todos los días para la ciudad y merecen un aumento real que les sirva ahora y en el tiempo. Entiendo que hay que acompañar las mejoras como este beneficio, pero aclarar que no es aumento. El Ejecutivo está cometiendo un grave error de no contemplar que estos aumentos no impactarán en el sueldo de los jubilados como establece nuestra Ley del 82 por ciento móvil”, indica Zdero.

“Falta de sensibilidad: es hora de buscar una alternativa”

“Se advierte en una actitud como ésta, falta de sensibilidad frente a los jubilados municipales, y si esto no es así y ojalá me equivocara se debe buscar alguna alternativa de manera inmediata porque el problema a los que aducen los jubilados se traslada a la totalidad de los empleados frente a los aportes y a su futura jubilación”, apunta el diputado radical.

.

“Paren con los atropellos”

“No se puede avanzar atropellando como ya lo han hecho con el impuestazo municipal, creo que es tiempo de consensuar, escuchar y de trabajar juntos porque esa manera se construye con los resistencianos. Fundamentalmente, me refiero a los que tributan año tras año y lo hacen siempre; así como los que trabajan en el municipio, los que trabajaron y hoy ya están jubilados”, finaliza el legislador.