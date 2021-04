Aprueban dos bonificaciones para trabajadores municipales

En la sesión de hoy se han aprobado dos nuevos beneficios para los trabajadores municipales de la ciudad de Resistencia. Los concejales de la UCR, María Teresa Celada, Carla Cantero y Carlos Salom entienden que “se atravesó un año difícil de pandemia donde los trabajadores incansablemente continuaron realizando sus tareas y los sueldos perdieron su valor frente a la inflación galopante”.

“Entendemos que como oposición no podemos oponernos a esta nueva conquista que logran los trabajadores municipales, fueron ellos los que trabajaron arduamente para lograr estos dos beneficios”.

Estos beneficios son el de la permanencia en el cargo y otro por refrigerio, ítems que ya se pagan en distintos organismos del Estado tanto provincial como nacional.

“Sí queremos dejar claro que nos oponemos a la forma de trabajo, apurada e inconsulta, que se plantea desde el Ejecutivo Municipal, puesto que nosotros hemos presentado un proyecto de aumento al básico del 34 por ciento en 3 etapas durante el 2.021. Proyecto que no fue tratado y está durmiendo en comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo. Entendemos que el mismo, que ya lleva un mes teniendo estado parlamentario, no es tratado, mientras que otros dos sorpresivamente fueron presentados en el día de la fecha y ya se aprobaron. Sin embargo, no vamos a darle la espalda a los trabajadores municipales”, aseguran.

Consideran que “los aumentos deberían ocurrir al básico, para que esto pueda impactar en la masa salarial pasiva”.

“Ante la realidad propusimos incorporar al proyecto de permanencia en el cargo un artículo donde se establecía ‘que el beneficio creado, por ser remunerativo, general y permanente, debería conformar el haber jubilatorio de los actuales pasivos del municipio’, exponen los ediles radicales.A lo que luego, señalan que “Lamentablemente los votos no alcanzaron, por lo tanto, vamos a trabajar arduamente para que en muy pocos días tengamos un proyecto presentado que también comprenda al sector pasivo de la municipalidad”.

“Asumimos el compromiso de encontrar soluciones, no le fallamos a nadie, debemos continuar con los procedimientos lo más rápido posible y cumplir con nuestra palabra. Es así que a partir de hoy, ya estamos trabajando en un nuevo proyecto que incluya a los trabajadores jubilados y pensionados de la municipalidad”, afirman.