Está habilitado el Adelanto Chaco 24

Adelanto Chaco 24 permite anticipar compras con tarjeta de débito en cualquier comercio sin disponer de saldo en cuenta. Está disponible hasta la acreditación de haberes y luego, se descuenta únicamente el importe utilizado.

El monto disponible puede consultarse en la página web www.nbch.com.ar, ingresando en Consultas de Adelanto Chaco 24 (https://www.nbch.com.ar/Personas/Tarjeta-de-Debito/Debito-Chaco-24/Adelanto-Chaco-24).

Con Adelanto Chaco 24 se pueden hacer compras de todo tipo: supermercados, estaciones de servicios, restaurantes, farmacias, tiendas de ropa y zapatería. Para el comercio, es como cualquier otra venta con tarjeta de débito y no tiene costos adicionales.

Este servicio del Nuevo Banco del Chaco se habilita en forma automática, no requiere ningún tipo de trámite o gestión, y cuando el usuario percibe su sueldo, se debita el monto utilizado. El uso no tiene comisiones ni intereses.