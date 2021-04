Docentes sin cargo: Federación SITECh insiste en que las designaciones se hagan cuando las suplencias sean de tres días

FESICh SITECh Castelli convoca a la docencia a movilizarse este lunes 22 para el no inicio del ciclo escolar. Insta a la participación en las distintas actividades y manifestaciones que se hagan en las plazas, calles y a la vera de las rutas chaqueñas.

FESICh SITECh Castelli define en asamblea, no aceptar la propuesta salarial. Expresan temor a “más de 700 docentes temen a que no lleguen con lo prometido antes de las elecciones y después no se cumpla”.