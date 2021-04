En los gimnasios temen un nuevo impacto económico por las restricciones

Por tal motivo, La Revista del Chaco dialoga con Claudio Ríos, profesor de Educación Física y dueño del gimnasio Entrena Resistencia, ubicado en avenida Lavalle 175, en Resistencia.

La Revista del Chaco : Cómo les afectan las medidas del Gobierno Nacional?

Claudio Ríos : - Nos afecta negativamente y en todo sentido, como comercio en la parte económica por un lado. Creemos que somos parte de la salud nos brindamos a la comunidad y lo que hacemos es beneficioso para la salud, combatir el estrés que genera esta pandemia.

LRCh: ¿Cuántos meses hace que pudiste volver a trabajar con tu gimnasio ?

Claudio Ríos: - Hace cinco meses que comenzamos a trabajar, después de hace cinco meses de estar encerrados y de que nos perjudique económicamente. Al haber trabajado online nuestros ingresos bajaron de entre un 90 a un 95 por ciento.

No entendemos como no hay sentido común coherencia, porque somos parte de la salud, ya que hay evidencia científica de que el entrenamiento físico da muchos beneficios desde antes de la pandemia. Somos trabajadores esenciales que ayudamos a la población, así que tomamos a mal el cierre de nuestras actividades.

LRCh : Evalúan algunas medidas o reclamos con otros dueños de gimnasios ?

CR : - De manera conjunta (con otros dueños de gimnasios), la idea es conservar nuestro trabajo, no queremos pasar más hambre y los impuestos debemos pagar, no queremos cerrar porque brindamos salud a la población.

LRCh : Te reunís con otros dueños de gimnasios?

CR: - Mantengo constantemente contacto con colegas, pero tampoco podemos hacer una manifestación porque va en contra de nuestra actividad porque lo que queremos es seguir trabajando con los protocolos dia a dia que lo venimos haciendo desde agosto. Por el momento rogar que no nos cierren.

Con todo el protocolo que venimos cumpliendo y trabajando desde agosto del año pasado.

LRCh : Cómo trabajan y que capacidad de personas pueden hacer ingresar?

CR: - Nosotros trabajamos de lunes a viernes de 8 a 22 horas por turno de una hora y solo podemos hacer ingresar 11 personas.

LRCh: ¿Qué tipo de servicios ofrece Entrena Resistencia?

CR: - Ofrecemos entrenamiento personalizado y con entrenamiento de la fuerza; por circuito y tiempo. También acompañamos en el proceso de rehabilitación en forma conjunta con profesionales, ya sean médicos o kinesiólogos.

Somos trabajadores esenciales de la salud, hay un informe que 0,6 por ciento de contagios en los gimnasios.

Brindamos un beneficio muy alto en lo que es salud, combatimos contra la hipertensión y otras enfermedades. Les invito a los dirigentes políticos que lean más y van a ver qué otras cosas que afectan más como el sedentarismo, porque cerrar a los chicos, cerrar las escuelas provoca más la muerte. Estamos encerrados hace bastante tiempo y no es bueno para la salud, tanto mental y físicamente.

LRCh: ¿Qué franja etaria predomina en tu gimnasio?

CR: - Mayormente jóvenes.

Al final de la conversación, Claudio Ríos dice que están preocupados por el cierre y no poder trabajar.

“Al cerrarse gimnasios en Villa Berthet, de manera conjunta decidimos compartir un flyer en las redes sociales que dice “no íbamos a cerrar porque no podemos, no queremos tampoco y no debemos tampoco porque damos salud y no podemos morirnos de hambre”.

Mónica Carolina Báez Vargas