Campaña nacional #QueNadieSeQuedeAfuera: “Sin conectividad no hay Educación”, aseguran desde Libres del Sur

“Porque defendemos la educación pública exigimos, a los gobiernos provinciales, políticas de inclusión y permanencia en un contexto cada vez más complejo e imprevisible”, expresan desde la organización Jóvenes de Pie.

“Los datos sobre los altos niveles de desconexión de las/os jóvenes, sobre todo en los barrios populares, dan cuenta de que la virtualidad como metodología de enseñanza/aprendizaje, si bien ha ayudado a sostener los procesos educativos en algunos sectores, en los barrios populares y sin la asistencia necesaria expulsó a las/os jóvenes de sus trayectos académicos.”, expresan desde la agrupación juvenil.

Y agregan que: “La problemática educativa es sin dudas, uno de los tantos temas que durante esta pandemia se profundizaron y aparecieron con mayor fuerza en la agenda pública. La fuerte desigualdad y el fortalecimiento de un sistema educativo dual, de primera y de segunda, son para nosotras/os los principales obstáculos para un proceso de re-valorización de la educación pública como estrategia de ascenso y movilidad social”.

“No es posible hoy, más allá de la coyuntura particular, pensar en un proceso de aprendizaje sin acceso a conectividad y dispositivos tecnológicos. La falta de ellos nos aleja fuertemente y genera una sociedad partida en dos. Estamos naturalizando el hecho de que haya miles de jóvenes que no reciban educación de calidad, que no terminen sus estudios y que en definitiva no puedan siquiera imaginar un futuro en este país”, finalizan.

Bajo las consignas “Que nadie se quede afuera” y “sin educación no hay conectividad”, las juventudes del partido Libres del Sur, proponen una campaña por la inclusión educativa.