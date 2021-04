Causa Caballero : El lunes 12 comienza el séptimo debate por crímenes de lesa humanidad en Chaco  

El próximo lunes 12 de abril, desde las 8 h en la sede del Tribunal Oral Federal dará inicio el tercer juicio por torturas y crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones, (séptimo en la nómina global de procesos de este tipo); la causa Caballero III.Se espera la lectura del requerimiento fiscal en la jornada del lunes, y el inicio de las testimoniales el martes 13.



Luego de sobrellevar el trámite de constitución de tribunal por parte de la Cámara de Casación, ya que todos los magistrados federales del Chaco y de varias provincias de la región han intervenido en alguna instancia en las Causas Caballero I y II El tribunal quedó integrado finalmente con los jueces Rubén David Oscar Quiñones del tribunal oral de Formosa y Luciano Homero Lauría y José María Escobar Cuello del tribunal oral federal de Santa Fe.



En la causa figura como querellante la Secretaría de DDHH y Género de la provincia del Chaco y completa el tándem acusador la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia de la Fiscalía Federal.



En principio, en atención a los protocolos vigentes por la emergencia sanitaria los debates se realizarán por vía remota, con la consideración de casos particulares de sobrevivientes que manifestaron su intención de asistir de modo presencial a la sala de audiencia del TOF para relatar los hechos de interés en la causa.



Se han propuesto alrededor de 30 testimonios, de los cuales 20 se trata de testigos víctimas y los restantes son familiares y testigos también ex detenidos referidos a los casos de 4 desaparecidos.



En ese sentido, el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) Chaco, Mauricio Amarilla por la asociación Familiares de víctimas de terrorismo de Estado, saludó la realización de este nuevo juicio oral y manifestó; “Estos juicios son el resultado de una búsqueda colectiva a partir de la organización y movilización de los más variados sectores populares, gremiales y políticos de Chaco. La participación, los escraches para la condena social y el trabajo en conjunto lograron el resquebrajamiento de ese muro de impunidad que durante tanto tiempo pareció impenetrable. Por todo esto es que a más de 4 décadas del horror, por la democracia y por el futuro de nuestro país exigimos y reclamamos juicio y castigo y cárcel común a todos los genocidas y sus cómplices”.



Imputados



El juicio abarca las denuncias de 33 sobrevivientes bajo prisión por razones políticas entre 1974 y 1979 , siendo la mayoría de los casos bajo investigación son hechos calificados como privaciones ilegítimas de la libertad, concretadas mediante secuestros cometidos por grupos de tareas de fuerzas conjuntas - Ejército y la Policía del Chaco-, cuyas víctimas luego sufrieron todo tipo de tormentos en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones, actual Casa por la Memoria, fue el centro neurálgico del terrorismo de Estado en el NEA, y también, en algunos casos, en la Alcaidía Policial y la Cárcel Federal U7 , asimismo la causa comprende un nuevo caso de violencia sexual juzgado como crimen de lesa humanidad.



Los imputados son el teniente primero José Tadeo Betolli y el teniente primero Luis Alberto Pateta –ambos oficiales de Inteligencia del Ejército Argentino-; el comisario general Rodríguez Valiente; el sub oficial mayor Gabino Manader, el sargento José Marín y el sub oficial principal Jorge Ibarra –todos de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Francisco Álvarez -de la Alcaidía Policial- y el alcalde Pablo Casco, Jefe de Guardia de la Cárcel U7. En el último tramo de la pesquisa fallecieron los acusados comisario General Ramón Meza, el Sub Oficial principal Albino Borda, Héctor Roldán y el cabo Enzo Breard.



Juicio al terrorismo de estado



La causa Caballero III" será el séptimo debate oral y público por crímenes de lesa humanidad en la provincia. La denominación obedece a que fuera el represor Lucio Humberto Caballero quien encabezó la nómina de imputados en el primer juicio oral de este tipo, Caballero I" -en el 2010-, y del cual surgen esta y la causa Caballero II" –de 2016-2018. Cabe remarcar que el expediente original de este proceso fue iniciado en 1984 pero no avanzó a raíz del “corralito judicial” que implicaron las leyes de impunidad Punto Final y Obediencia Debida e indultos de la mano de la “teoría de los dos demonios”.

Por ello el expediente fue elevado a juicio por el Juzgado Federal de Resistencia recién el 25 de septiembre de 2009, luego del proceso de declaración de inconstitucionalidad y nulidad por parte del Congreso nacional en el año 2003. Sus 82 fajos de expediente retrataron el funcionamiento del dispositivo de secuestro, tortura y exterminio clandestino del terrorismo de Estado en la Brigada de Investigaciones de la policía del Chaco a partir de la investigación de 27 de los centenares de casos de apremios ilegales y vejaciones a detenidos políticos perpetrados entre 1975 y 1979. La etapa de juicio oral comenzó el 5 de mayo de 2010 y culminó el 12 de diciembre de ese año, con penas máximas a los genocidas implicados.



Entre los años 2016 y 2018 se realizó una segunda parte de este proceso, que culminó el 31 de mayo de 2018 con once genocidas condenados de modo contundente, en un fallo que reconoció la existencia de un plan sistemático de represión en el marco del cual se perpetraron detenciones ilegales, violencia sexual como crimen de lesa humanidad, y casos de desapariciones forzadas.



El contundente reproche penal en dos hechos de violencia sexual como delito autónomo de lesa humanidad fue un punto inédito y destacable en esa oportunidad.



Además de estos procesos, el juzgamiento al terrorismo de Estado en la región se completa con la causa "Masacre de Margarita Belén I y II" -en el 2010/2011 y 2013, respectivamente--, y la causa "Ligas Agrarias" -2019- y la denominada "Complicidad Judicial y Servicio Penitenciario Federal -2019.