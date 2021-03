La CCC y la FNC convocan a jornada nacional de protesta

La Mesa Nacional de los Desocupados y Precarizados de la Corriente Clasista y Combativa y la Mesa de la Federación Nacional Campesina, ante la grave situación que vive nuestro pueblo resuelven convocar para el miércoles 17 de marzo a una “Gran Jornada Nacional de Lucha”.

En el llamado, expresa: “para que la crisis la paguen los que se la llevaron en pala con el gobierno anterior y se la siguen llevando y no el pueblo”.



“Graves padecimientos venimos pasando una gran parte del pueblo y los campesinos pobres y pequeños productores, como resultado de la política del gobierno de Mauricio Macri, condiciones que se han agravado con la pandemia,

por:

Implementar la Ley del Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas Ya!

Paritarias libres para todos los trabajadores y trabajadoras. Apoyo a la lucha docente.

Investigación y suspensión del pago de la Deuda Externa para distinguir la legítima de la fraudulenta. Las deudas se pagan, las estafas no.

Presupuesto para la Ley de Emergencia Habitacional y Laboral aprobada en el Chaco.

Tarifa Social para agua y luz.

Subsidio de Emergencia para la agricultura familiar.

Entrega de Tierras fiscales y mal habidas. Terminar con las injusticias en Colonización.

Entrega de Maquinarias, Herramientas e insumos para la Producción de Alimentos para el pueblo. Tarifas diferenciadas de gasoil y electricidad.

Garantizar la comercialización del Productor al Consumidor para abaratar costos. Compra estatal de nuestra producción para los comedores escolares.

No al acuerdo con los chinos y árabes. Sabemos trabajar, necesitamos apoyo.

Créditos accesibles y a tasas subsidiadas.

Garantizar la vacunación para todos, comenzando por los más expuestos y más vulnerables.

Comités de Emergencia con participación popular para impedir un nuevo pico de pandemia.

Implementación del presupuesto para una política contra la violencia de género.

Por una hidrovía del río Paraná soberana. No al manejo de los extranjeros del río y puertos.

Por las necesidades de nuestro pueblo. Emergencia Alimentaria ya”, plantean las organizaciones de la CCC y la FNC.



"Por la sanción de la Ley de Tierra, techo y trabajo"





Anuncian las organizaciones que estarán a la vera de las rutas en las localidades del interior y una marcha por Resistencia y se coordinarán acciones con organizaciones de los Cayetanos y otras.