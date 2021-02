"No están dadas las condiciones para el inicio de las clases", sostienen en SUTE Chaco

SUTE Chaco es uno de los sindicatos que participa activamente de las negociaciones salariales docentes.

Tras ser parte de la apertura de las conversaciones, Julio Amarilla, secretario general de SUTE Chaco, en declaraciones a Chaco On Line, expresa muestra sus diferencias con la propuesta al gobierno provincial. “Nosotros rechazamos rotundamente porque consideramos que es una burla prácticamente al salario docente, máxime monto en negro que no nos alcanza ni siquiera para el docente jubilado, por lo tanto rechazamos rotundamente el ofrecimiento”.

Así también, el dirigente de SUTE Chaco plantea que con las actuales condiciones sanitarias, no se cuenta con la necesaria infraestructura. “No están dadas son las condiciones edilicias para iniciar las clases presenciales, teniendo en cuenta esta pandemia, así que hay que mejorar muchísimo”, subraya el representante docente.

Menciona también que existen déficits edilicios en el interior de Chaco. “Todas las instituciones, unidades educativas tienen diferentes realidades, hay una por ejemplo, que no tiene ni siquiera agua, otras en las que los baños no están en condiciones. Hay escuelas que tienen una sola entrada y no tiene salida de emergencia, ¿cómo harán los docentes y los chicos para salir de esa situación? Hay escuelas que tienen los vidrios rotos y los ventiladores no funcionan, hay muchísimas cosas que deben mejorar”, expresa con preocupación.

Amarilla menciona que este panorama alarmante lo observa en la Regional V que tiene como cabecera General San Martín. “Hay muchas escuelas rurales en donde los baños son pésimos y en otras no hay agua, entonces ¿cómo harán los docentes para dictar clases”, se pregunta el secretario general de SUTE Chaco.

Expone también que presentan el reclamo por la falta de cobro del concepto de conectividad para docentes. “Ese fue un discurso del Ministerio de Educación para gente que no sabe la realidad educativa, muy pocos docentes recibieron esa bonificación y la mayoría no hemos recibido, así que todo el año 2.020 las clases fueron sostenidas pura y exclusivamente por el docente porque los padres pusieron su granito de arena para que sus hijos tengan clases virtuales”, apunta el dirigente docente.

Ante la consulta acerca de una invitación o convocatoria para una nueva reunión con el Gobierno provincial. “Todavía no había fecha exacta para convocar, hasta hoy no hemos recibido nada concreto, así que estamos a la dulce espera. También, estamos esperando recibir del Ministerio de Educación los protocolos para poder iniciar las clases, porque hasta ahora no tenemos nada concreto, todo es por suposiciones y tenemos una incertidumbre terrible, tanto los docentes como los padres” apunta el secretario general de SUTE Chaco.