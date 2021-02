Peche: “No vamos a permitir un nuevo tarifazo a trabajadores, jubilados, comercios y pymes”

El presidente del bloque de diputados de la UCR, Carim Peche, toma parte de la audiencia pública convocada por la empresa SEChEEP con el objeto de informar el nuevo cuadro tarifario 2.021. El legislador hace una evaluación de la crítica situación económica, financiera y patrimonial en que se encuentra la empresa.

“2.007: Superávit y eficiencia”

A la hora de fundamentar, Peche remarca: “Lo que SEChEEP denomina ‘desequilibrio económico’ no es otra cosa que el resultado del desmanejo del gobierno provincial, y voy a recordar algunos puntos que fundamentan esa posición: Cuando dejamos el gobierno en el año 2.007, SEChEEP era una empresa eficiente, superavitaria, con poco más de 700 empleados, con tarifa social a través del BONO AIPO que reducía en un 50 por ciento la tarifa de energía para las familias más carenciadas, un plan de alumbrado público llamado ‘NALA’ totalmente gratuito, y con 80 millones de pesos en caja, hoy hay casi 1.400 empleados y un número incierto de contratados, y de ese total el 40 por ciento es jerárquico, eso es muchos jefes que nos cuestan muy caros y poco servicio”.

“2.013: Inicio de la deuda”

“Al dejar el gobierno Jorge Capitanich y Bacileff Ivanoff en 2.015, la deuda con CAMMESA rondaba los 1.000 millones de pesos. A la fecha, según informe de acceso a la información de CAMMESA, la deuda de SEChEEP se divide en dos, una de 7.663 millones de pesos correspondiente al período febrero 2.016 hasta 2.019 (Peppo- Capitanich), y otra es la deuda vigente por 1.112 millones de pesos del período de julio 2.013 hasta enero 2.016 (Capitanich - Bacileff Ivanoff) que se encuentra en un plan de pagos, haciendo un total de 8.775 millones de pesos más intereses”.

“Cargo Fijo para obras”

“Fundamentan el aumento de la tarifa en la necesidad de poder hacer obras, ahora bien, mediante Decreto N° 2.634 del año 2.009, Capitanich y Bacileff Ivanoff autorizaron la creación del Cargo Tarifario, según informe de la Fiduciaria del Norte desde su creación y hasta septiembre de 2.019, se han recaudado 1.122.372.137 pesos.”

“Convergencia tarifaria para obras”

“En el año 2.014 Chaco recibió 36 millones de dólares de Nación en el marco del convenio de Convergencia Tarifaria para infraestructura eléctrica. Por supuesto nada se hizo”.

“Caja negra para obras”

Mediante informe, la Fiduciaria del Norte indica que mediante Resolución Nº 16.390 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de fecha 12 de agosto de 2.010, autorizó la emisión de Valores Representativos de Deuda (VRD) por un monto de 120 millones de pesos. Luego en 2.013 se autorizó el aumento del monto hasta 300 millones y en 2017 se amplió a 3.000 millones de pesos”.

SEChEEP Combustibles

“No podemos olvidarnos tampoco de la creación en 2.011 de “SEChEEP Combustibles”. En 2.014 nuestro bloque denunció al directorio de SEChEEP ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por la transferencia ilegal de 2.000.000 de esos, o su equivalente 235.000 dólares de la caja de SEChEEP Energía a SEChEEP Combustibles. La FIA nos dio la razón, pero nada se hizo”.

“Intervención de SEChEEP”

“Mediante Decreto 214/15 el gobernador Capitanich ordena la intervención por 180 días de la empresa. Entre los fundamentos expresa la necesidad de “….profundizar la implementaci6n de procesos y circuitos administrativos transparentes…” y que “….existen suficientes razones funcionales y operativas, que determinan la necesidad de intervenir dicho organismo…”.

“Aumentos y sobrefacturación”

“No es cierto que desde 2.017 no se aumentan las tarifas de SEChEEP. A partir de 2.018 el cargo fijo pasó de 62.93 pesos en 2.017 a 92.94 pesos en 2.020. El costo del primer rango pasó de 1,18 pesos a 2.76 pesos. El segundo rango de 1.32 pesos a 2.92 pesos. El tercer rango de 1.65 pesos a 3.42 pesos, el cuarto rango de 1,76 pesos a 3.67 pesos. Por dar otro ejemplo, en el año 2.017 SEChEEP compraba a Cammesa a 40.32 centavos el kilovatio y lo factura a 1.17 pesos, al año siguiente lo compraba a 2.20 pesos y lo facturaba a 3.79 pesos”.

“Usuarios Vs Clientes”

“Es importante diferenciar entre ‘usuarios’ y ‘clientes’. Usuario es todo el universo de conectados a la línea de energía, en cambio clientes son los conectados que pagan la energía que consumen. Según el balance 2.019 de SEChEEP, la empresa tiene 403.736 usuarios, la empresa reconoce 50.000 conexiones ilegales, con lo cual podemos decir que el 85 por ciento son clientes y el 15 por ciento restante son solo usuarios, y en este punto los organismos públicos y Poderes del Estado deben a SEChEEP 2.439.000.000 de pesos”.

“Responsables con nombre y apellido”

“Está claro que recursos no faltaron, la crítica situación económica, financiera y patrimonial en que se encuentra la empresa Secheep tiene nombre y apellido: Jorge Capitanich, Bacileff Ivanoff - Domingo Peppo y Daniel Capitanich, por lo tanto aplicar un aumento de hasta el 85 por ciento luego de un año trágico para la actividad económica, con miles de chaqueños desocupados, asalariados y jubilados con haberes por debajo de la línea de pobreza, no es la solución de fondo, solo generará mayores desigualdades, no vamos a permitir un nuevo tarifazo a trabajadores, jubilados, comercios y pymes, es tiempo de dar, no de recaudar”.