Reclaman ampliación de turnos presenciales en la ANSES

Vanesa Stiefkens, abogada previsionalista vocera de la protesta de hoy, frente a una de las tres UDAI de la ANSES de Córdoba brinda detalles del reclamo a Chaco On Line: “La protesta de hoy surgió de un grupo de abogados previsionalistas de la ciudad de Córdoba, cansados de intentar conseguir turnos, de intentar resolver de alguna manera toda la problemática de sus clientes, sus representados, que día a día nos consultan y nos cuestionan por qué no se resuelven los trámites y bueno ya cansados sin respuestas de haber intentado de llegar a un acuerdo un convenio con la regional de ANSES Córdoba en otras oportunidades anteriores y de reuniones, cansados de estas situaciones decidimos convocarnos en la puerta de ANSES de una de las tres UDAI de Córdoba, todos abogados previsionalistas y el Colegio de Abogados de Córdoba dio el apoyo sin dudarlo y logramos una adhesión increíble porque después se replicó en todos los colegios de abogados de Córdoba, tuvimos el apoyo de los colegios del interior de CABA y provincia de Buenos Aires”.

Luego señala la abogada previsionalista que “el reclamo fue claro necesitamos que amplíen la cantidad de turnos presenciales. Esto no es capricho, lo necesitamos para poder llevar el legajo de los representados, que son un colectivo de vulnerables, que necesitan acceder a la seguridad social, porque se resuelven un poco mejor, un poco más rápido que las atenciones virtuales, ya que están dilatadas en el tiempo, se genera un feed back con el agente de ANSES, pero nunca se termina porque las respuestas son muy lentas, se cierran con facilidad y lo peor de todo es que no generan retroactivo, hay meses yendo y viniendo por una respuesta por email y no se logra la carátula del beneficio”.

Además, señala los inconvenientes que se producen con otros trámites. “No se resuelven expedientes anteriores, no hay un canal de reclamo ni de comunicación, tampoco podemos acceder al sector de jurídicos para la presentación de documentación y cada vez es más dificultoso”, manifiesta enojada la abogada mediterránea. Ante esto nos presentamos con un petitorio y hemos hecho un scaneo completo. Han adherido más de 450 abogados que han puesto su nombre y apellido y su matrícula. Hoy nos recibió el gerente regional de ANSES de Córdoba, quien recibió el petitorio y lo firmó. Dentro de tres semanas vamos a tener otra reunión, para ver si podemos lograr un convenio de colaboración recíproca, para allanar el acceso dificultoso para el acceso a la seguridad social, porque estamos atendiendo gente anciana y es increíble que una persona no pueda acceder al beneficio de una jubilación, sino que tampoco accede a la obra social”, plantea Stiefkens.