Acompañamiento durante el embarazo y la crianza del bebé, premisas del espacio Memby

El embarazo y los primeros meses de vida del bebé requieren de una atención especial con el seguimiento de profesionales de la salud.

Claudia Vega, una de las integrantes del espacio Memby cuenta a La Revista del Chaco los detalles de los servicios que brindan.

La Revista del Chaco : ¿Qué significa Memby?

Claudia Vega : - Memby significa hijo en guaraní y en todas las lenguas originarias, no tiene género hijo o hija. Lo pensamos con ese nombre y está orientado a la familia en sí, a todos los hijos, está orientado también al padre de su relación con los hijos.

Este espacio lo gestamos cinco mujeres con la idea de brindar servicios relacionados con la gestación y crianza respetuosa.

LRCh : Dónde se encuentra el espacio Memby?

CV: - El espacio se encuentra en Julio A. Roca 1.185 de Resistencia, que si bien se puede asistir con una cita previa al público con los protocolos adecuados, los días de verano de 08 a 13 horas y 17 a 19 horas.

LRCh : ¿Quienes forman parte del cuerpo de profesionales y a qué se dedican?

CV: Está Jesica Busciglio, psicóloga, Doula, creadora de "Anidar" en Corrientes;Ariadna Paternó, Doula, asesora en Lactancia; Estefi de Zarigüeya, asesoramiento en porteo ergonómico y venta de diferentes portabebés.

En lo que respecta a la alimentación Romina Ebel, nutricionista, abordaje familiar, BLW (alimentación complementaria), primeros 1000 días. y yo, Claudia Vega de Huellita Verde, en la confección, asesoramiento y venta de pañales ecológicos.

Jesica Bussiglio que viene de Corrientes, ella es psicóloga y dula, como psicóloga acompaña a las mujeres y a las familias en torno al proceso de gestación y en el momento de dar a luz. Como psicóloga acompaña como tribu,soporte psicológico. Y como dula, que son mujeres que acompañan a mujeres, esto por ahí no está muy en auge, es conocida pero no está muy arraigado todavía en nuestra cultura y esto es muy importante, no solo para las mujeres, sino también para ese bebé que viene en camino y para las familias. Jessica tiene su lugar, tanto físico como virtual y nos trajo su trabajo acá.

Después está Stefy que es asesora de portabebés ergonómicos en torno a la crianza ya sea mamá tía, tío que está cerca de ese bebé creando ese lazo fundamental en los primeros meses de vida y si se usa ese portabebé ergonómico es mucho mejor porque respeta las posiciones naturales del cuerpo y no lo forza a ninguna postura inadecuada, que le puede traer consecuencias al nacer, por eso es importante concientizar sobre su uso.

Además, está Romina que es nutricionista especializada en la alimentación correcta durante el embarazo y después de tener al bebé; la lactancia para el bebé y primeros mil días del bebé.

La nutricionista está haciendo una especialización basada en plantas y brinda talleres de BLW .Se trata básicamente de que la primera alimentación complementaria, es decir, después de la teta sea de la forma más natural, tanto en forma como en contenido, entonces el bebé puede comer con las manos, ver qué tamaños caben en sus manos y degustando todo lo que quiera, tratando de descubrir en la comida un mundo nuevo, pero que le sea agradable y nada forzado

LRCh : ¿Cómo se conocieron como equipo y hace cuánto que trabajan en el espacio Memby?

CV: - En ferias y en algún momento se hizo una consulta sobre nutrición, en algún momento alguna solicitó servicios de pañales y así me conoció. Todas se reunieron en tribu y así nos fuimos conociendo sin querer y con el mismo fin. Comenzamos con el proyecto Memby hace unos seis meses, nos costó muchísimo porque lo hicimos a pulmón, lo hicimos sola, no tenemos un apoyo gubernamental y no gubernamental.

LRCh : ¿ Qué otras propuestas ofrecen?

CV : Está Paternó en la asesoría de lactancia y es dula también, se está formando en enfermería, así va a tener una formación más integral reuniendo conocimientos como profesional de enfermería más humanizada como dula.

Después están los pañales ecológicos que yo confecciono, asesoro y comercializo.

LRCh : ¿Se manejan con turnos para la atención al público?

CV: - Sí, pero está abierto para la atención al público y estamos a las corridas de lunes a viernes, pero obviamente pueden ir a ver con los recaudos del protocolo previsto. El espacio es amplio para poder manterner distancia y poder mostrarles todo lo que hay.

LRCh : ¿Ofrecen talleres?

CV: - Sí, tenemos programados talleres. El primer encuentro general con el público va a ser este sábado 31 de enero y van haber rondas gratuitas programadas, para poder explicar todo esto, de qué se trata cada servicio y lo hicimos con cupo limitado por la situación que estamos viviendo. Si llegan a haber más interesados seguramente lo vamos a hacer en una fecha más adelante.

En febrero va haber talleres de lactancia y en marzo de bailes adecuados para las mujeres embarazadas y la que ya tiene el bebé.

LRCh : ¿Los talleres bajo que modalidad inscriben?

CV: - Lo hacemos a través de las redes sociales sobre porteo, sobre pañales, alimentación y puerperio publicitando e inscribiendo en esas plataformas.

LRCh : La crianza responsable uno de los temas que abordan ¿qué significa y qué enfoque les dan?

CV: - Nosotros lo hacemos desde dos puntos de vista fundamentales : una crianza responsables es el respeto no solo hacia los bebés, sino también hacia los padres que tiene que ver con sus tiempos y viceversa. Y a conciencia, que se geste adentro de ese bebé, me refiero a empatía, calidez, movimiento libre y de un montón de cosas que queremos que sea lo más natural posible, sin tanto agregado de afuera, tanto en la comida como lo que se ve o en lo que se viste, para que el germen de las próximas generaciones de la sociedad sea más conciente de su cuerpo y de lo que lo rodea, sea más respetuoso de todo eso.

LRCh : ¿Se acercan las familias con sus bebés al espacio? ¿Cómo son recibidos?

CV: - Pueden solicitar turnos de acuerdo a la especialidad. Puede ocurrir que alguien solicite turno sin tener necesidad de algo en particular, pero si quieren asistir sin turno porque está abierto al público el espacio está abierto y es adecuado, disponemos de lugar para que puedan estar los chicos jugando. A parte los juegos que tenemos que son de madera respetuosos que facilitan el movimiento libre mientras los padres pueden asesorarse en una consulta.

Mónica Carolina Báez Vargas

Fuente: www.larevistadelchaco.com.ar