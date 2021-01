“No puedo tolerar que un gobernador, que dice que nos va a cuidar, no admita tratamientos alternativos", plantea Capi Rodríguez

Uno de los referentes del nuevo movimiento denominado Sociedad Organizada Independiente ( SOI ) del Chaco, Capi Rodríguez, se refiere públicamente sobre la situación mundial, nacional y provincial que ha generado la pandemia del COVID-19, remarcando que “existen alternativas de cura del coronavirus y el Estado, por conveniencia no lo quiere aplicar”.

Apunta entre otros conceptos que “un claro ejemplo es lo que está sucediendo en nuestra provincia, donde el gobernador Jorge Miltón Capitanich vetó recientemente una Ley donde la Legislatura, irónicamente y por única vez, aprobó por unanimidad el uso de Ibuprofeno inhalante como una alternativa válida contra el COVID-19”.

“Como ese medicamento alternativo que vetó Capitanich, existen varios que la gente está tomando, pero el Estado las ignora y pone una cortina de humo, hipocresía y falsa moral por delante para meter miedo a la sociedad y hacerles creer que sus funcionarios son los únicos que pueden cuidar la salud del pueblo. Aquí no estoy menoscabando el grave impacto sanitario mundial que causó el coronavirus, pero hay que mirar más allá de lo que nos relatan sobre esta pandemia”.

“El Estado y particularmente nuestro gobernador, está respondiendo a sus propios intereses. Para él, es más importante que el Pueblo se ponga una vacuna que todos sabemos que está en proceso de prueba, y que nosotros los argentinos somos los conejillos de india de estas pruebas que se están haciendo. Entonces, que venga un señor que vetó una Ley que nos daba una alternativa a imponer que nos vacunemos, es realmente irrisorio. Por favor pido un poco de coherencia”.

“Basta de tener miedo, hay que explicar la situación tal cual es. Particularmente voy actuar, voy hacer las cosas que tenga que hacer. No puedo tolerar que un gobernador, que dice que nos va a cuidar, no admita tratamientos alternativos para curar el COVID. No entra en mi lógica, que esa persona está cuidándome”.

“Hay que reflejar que el remedio se convirtió peor que la enfermedad, porque en la Argentina la gente se muere por hambre, por desnutrición, enfermedades que llevan de arrastre, principalmente en nuestra provincia. Las muertes por esas cuestiones superan ampliamente a los fallecidos por COVID. Qué códigos civiles y penales les corresponden a estas personas que dejan morir a los habitantes por una u otra razón. Es hora de dejar de ser esclavos y ser ciudadanos”.

“Digamos basta, queremos soluciones y propuestas de cómo salir. Yo no creo más en los Reyes magos. Por ejemplo, que aparezcan las 300 toneladas de leche que se robaron y que eran para los niños desnutridos. Pongámosle freno a la corrupción de Estado, al proselitismo permanente y al clientelismo político que mantiene sometida a la población”, concluye Capi Rodríguez referente del nuevo movimiento denominado Sociedad Organizada Independiente ( SOI ) del Chaco.