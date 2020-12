El gesto de Emerenciano Sena con el STM

En la tarde de hoy, el hijo del dirigente social Emerenciano Sena, César se hace presente en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia para hacer entrega de bolsines navideños a los empleados de esa organización sindical.

Acompañado por Facundo Sampayo, el secretario adjunto, Darío Sardi valora el gesto del referente social “por acordarse de los trabajadores que vienen atravesando una difícil situación financiera producto de la retención indebidas que realiza el intendente sobre los aportes sindicales”.

Sardi se muestra sorprendido “por esta actitud, no por desconocer el trabajo social incansable que realizaron desde estas organizaciones, si no porque esperaba que las autoridades gubernamentales tuvieran ese gesto, o más bien cumplieran con el mandato popular de gobernar para todos y no para algunos sectores”.

“Estamos cerrando un año difícil para todos, pero particularmente los trabajadores de este sector se vieron ultrajados por el poder político y despojados de todo derecho por una justicia injusta que sólo inclina la balanza para su conveniencia”, afirma.

A su turno, César Sena expresa: “No es mucho y tal vez no alcance para cubrir las necesidades, pero seguro que esto tiene un sentido solidario y dé hermandad, al fin y al cabo luchamos todos por los mismos objetivos, la dignidad de la familia”.

Lo propio hace Facundo Sampayo, al destacar “la presencia de los trabajadores que a pesar del mal momento que pasa el empleado municipal, sigue apostando a la organización sindical convencido que será la unidad de los trabajadores la que va a primar por sobre los intereses políticos”. Así también, agradece particularmente a Marcela Acuña, referente del movimiento Mujeres al Frente y vaticina “el nacimiento de una alianza social de cara a luchas que se vendrán el año entrante”.