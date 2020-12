Los niños, grandes protagonistas para esta Navidad

Para conocer qué motiva la conformación de esta fundación conversamos con Natalia Perino, presidenta de la fundación con Alma para Dar

Chaco On Line : - ¿Cómo nace fundación con Alma para Dar?

Natalia Perino : - Éramos entre cuatro o cinco y recibimos el apoyo de otros abogad que como no tenían tiempo, nos acercaban el dinero y comprábamos dos días antes de Navidad. Además, comprábamos toallitas y un vaso con un cepillo de dientes para los niños. Este año no lo pudimos hacer, porque no nos dejaban por la pandemia.

Chaco On Line : ¿Cuándo arrancan con la primera actividad?

NP : - Lo hicimos en Falucho y Necochea, allí hicimos el reciclado de todo: cartón, botellas de plástico, latitas desde la Fundación con alma para dar con los chicos de ecocartón.

Chaco On Line: - ¿De qué manera logran recaudar fondos para ayudar a los chicos?

NP : - Lo que recibimos de la gente, el cartón, las botellas y latitas lo entregamos a los chicos de ecocartón y el dinero que recibimos va destinado a la cena navideña para dos merenderos de Resistencia, con dos patas de muslo y papas. También, vamos a regalar juguetes para los chicos.

Chaco On Line : ¿Se acercaron a alguna juguetería para recibir donación?

NP : - No, eso nos sugirieron, pero como no tuvimos tiempo para organizarnos vamos a comprar con nuestro dinero.

Chaco On Line : ¿Qué experiencias recogieron de la primer actividad?

NP : - Hubo mucho movimiento en la campaña que hicimos, la de recibir latas a cambio de un árbol que entregábamos en la plaza 17 de Octubre, el 7 de noviembre, ese día fue increíble entregamos 600 árboles, tuvimos que salir a comprar porque nos quedamos cortísimos, vinieron de los municipios Sáenz Peña, Puerto Tirol, de la empresa Unitán y del municipio de Resistencia solo nos donaron 10 arbolitos.

La gente se reenganchó, incluso cuando no entregamos árboles. Pensamos que no íbamos a tener convocatoria pero nos llevaron árboles que son las mismas personas que nos donaron antes.

Chaco On Line : Respecto a la cena navideña que preparan, ¿ cuántos chicos van a recibir su cena ?

NP : - Un merendero está en Villa Los Lirios en el que asisten de entre 45 y 50 chicos. Se encarga una chica por su cuenta, porque no está inscripto, por ese motivo decidimos ayudarla, ya que el Gobierno está ayudando a muchos merenderos.

Chaco On Line:- ¿Hay voluntarios y de qué sectores?

NP:- Esto surgió de un grupo de abogados que a fin de año poníamos plata de nuestro bolsillo para comprar regalos nuevos y llevábamos al Pediátrico antes de formar la fundación. Una enfermera nos dijo que formemos una fundación y así formamos la fundación con un grupo de amigos. Después se fueron sumando a otros sectores: peluqueras, cualquier persona era bienvenida porque el hecho de juntar las botellas y tapitas lleva mucho tiempo y después de la movida del 7 de noviembre en la plaza 12 de Octubre que fue increíble y la segunda fue el 24 de Noviembre.

Chaco On Line : ¿Cuántos integraban el grupo al comienzo?

