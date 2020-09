Organización feminista acompaña y capacita a mujeres privadas de su libertad  

Una organización social tiene la particularidad de acompañar y capacitar a mujeres privadas de su libertad; se trata de Bandada Feminismo entre rejas. Chaco On Line dialoga con la referente de este espacio, María José Bogado, que nos comenta sobre el proyecto de cooperativa textil.

Mujeres privadas de la libertad en clase de costura del taller textil.

Chaco On Line: ¿Qué es Bandada Feminismo entre Rejas?

María José Bogado: - Banda Feminismo entre rejas es una organización social que se ocupa de acompañar a mujeres que que están en una situación muy particular, mujeres que están privadas de su libertad.

Nuestro trabajo comenzó con mujeres privadas de su libertad en Villa Los Lirios, acá en la ciudad de Resistencia y actualmente estamos iniciando un trabajo en la alcaidía provincial de mujeres del barrio Don Santiago. En este contexto de aislamiento y emergencia sanitaria se retrasaron un montón nuestras actividades programadas allí, , pero estamos incursionando con actividades en ese lugar.

Chaco On Line: ¿Cómo surge este espacio?

MJB : - La idea surge porque venimos militando el feminismo con un grupo de compañeras, que también integran organizaciones de derechos humanos, y nos dimos cuenta que con las mujeres con las que nos entrevistábamos periódicamente por nuestro trabajo, por nuestra militancia en los derechos humanos. Tenían en común estar ausentes de estos espacios de reclamos, que las mujeres no hemos conseguido en las marchas, organizaciones políticas y en otros espacios de representación, en donde las mujeres presas eran las ausentes permanentes.





Bandada Feminismo entre rejas en reclamo por políticas públicas.

Chaco On Line : Respecto a esas ausencias ¿cuáles son los reclamos sobresalientes ?

MJB : - En realidad las mujeres tienen problemas particulares, específicos porque ni las cárceles, ni las comisarías fueron pensadas para alojar a mujeres. Imaginate lo que implica ser mujer y lo que se espera socialmente de la mujer o los roles que ocupa, por ejemplo el rol de madre o de cuidadora de familiares, de padres adultos. Todos estos vínculos o roles de cuidados se ven cortados cuando la mujer es privada de la libertad y el sistema de Justicia no contempla el camino para ver cómo estas familias que son cabezas a cargo de las mismas se desarticulan, se desarman a partir de la privación de la libertad.

COL : ¿Cúales son las situaciones que impiden que las mujeres privadas de la libertad accedan a sus derechos?

MJ : - La provincia del Chaco tiene una cárcel provincial para mujeres, con un pabellón y con una alcaidía de varones en la localidad de Charata, son los únicos espacios que el servicio Penitenciario tiene para alojar a las mujeres privadas de la libertad con condenas.

En Charata hay un pabellón dentro de una cárcel de varones, no siempre es una buena adaptación de un espacio muy precario para que las mujeres puedan vivir allí, es un lugar precario.

La cárcel de mujeres, por ejemplo es un lugar en comparación con los centros de detención de los varones, en condiciones edilicias son mejores, tiene otra disposición de espacios, si bien tiene pabellones y como la población es mucho menor a la de varones permite otras posibilidades. De todos modos, el contexto de encierro es la no vinculación con la familia, es el reclamo fundamental.

El otro detalle es que si bien la población femenina es poquita, creció un montón en los últimos años. También, se improvisaron centros de detención como el de Villa Los Lirios. Antes era una casa y ante la necesidad de encontrar un espacio donde detener a las mujeres se transformó en comisaría con rejas, que se adaptó para el alojamiento de mujeres. Eso implica presupuesto para alimentación y cubrir necesidades básicas como toallitas higiénicas, por el momento estä por fuera del sistema educativo y la deficiente atención de salud, pero esto es por la atención para toda la población carcelaria.

COL : ¿Ese pedido lo acercaron en algún momento al Ministerio de Educación del Chaco?

MJ : - Sí. Gestionamos ante el Ministerio de Educación del Chaco y ellos se van a encargar de acercar a algunas comisarías del Chaco, en las cárceles federales y provinciales. Hay servicio educativo, no así en las comisarías, pero es algo que está próximo a subsanarse.

Después, logramos llevar a las compañeras a otras mesas de discusión sobre políticas públicas, para que sean tenidas en cuenta sobre todo en los espacios feministas y en los nuevos espacios de discusión.

COL : ¿Qué fue lo que te motivó a crear este espacio social político?

MJ : - Antes estudiaba Ingeniería Química y después me pasé a la carrera de Psicología Social, que me permitió ver un montón de necesidades desde otro lugar, como parte integrante de esta sociedad, como responsable de sostener o generar algún cambio para que no se siga repitiendo esta lógica que viviemos como sociedad. Fue encontrarme con otras mujeres con iguales ganas de transformar, pero en todo esto tiene una raiz profunda en el feminismo. Psicología Social por un lado y por el otro el feminismo. Esto implica cómo nos acompañamos y nos tenemos.

La posición feminista no tiene que ver con contra sino como lo hacemos entre nosotras

COL : ¿Ves esa sororidad?, porque no siempre es correspondido el pedido de apoyo

MJ : -Sí, pero falta un montón, porque el secreto es revisarnos todo el tiempo, porque si uno sigue el camino del feminismo y habla de sororidad y la quiero para mi vida y mis vínculos. Esto no quiere decir que yo la practique al 100 por ciento, porque fuimos todos criados en esta cultura, dentro del patriarcado y aprender eso que lo tenemos grabado a nivel celular, entonces es un proceso largo, Sí hay personas que tienen incorporado lo de la sororidad y la no competencia, pero creo que estamos en proceso a distintos ritmos.

COL : Surgieron críticas en la sociedad que en algunos grupos feministas se habla de sororidad pero que no todos apoyan a la mujer ¿esto es así?

MJB : Estamos en proceso de aprender, ninguna mujer ni entidad femenina puede decir soy feminista al 100 por ciento. En esto estamos por sincerarnos. Estamos en camino, queremos hacerlo, ahora tenemos un proceso de toda la vida de ir desarmando esos aspectos que nos hacen competir, acusar, apuntar inclusive medir quien es más feminista que quien, eso también es puramente patriarcal, pero confío que podamos ir desaprendiendo esas formas y que se borre esa necesidad de mostrar quien es más feminista e incluye más, que no sea competencia.

COL : ¿Creés que ese sea el camino para terminar con el pensamiento único, que tanto se ha criticado?

MJB : - No sé cual es el camino, pero sé que esta es una de las opciones como la empatía, entender al otro desde su historia, uno es determinado por un montón de situaciones y por el contexto actual. Hay que tratar de comprender de que no es justificar cualquier cosa del otro sino entender por cuáles motivos actúa así el otro. Desde donde uno mira la realidad con qué objetivos, desde dónde uno dice.

COL: ¿Cuáles son las acciones solidarias que realizan? ¿Existe alguna convocatoria?

MJB: - Nosotras comenzamos con un taller textil con dos máquinas de coser, dentro de la comisaria de Villa Los Lirios en este momento hay siete chicas viviendo ahí.

Conseguimos las máquinas de coser gracias a donaciones de compañeras que la tenían en desuso y la otra parte (máquinas de coser) pudimos comprar gracias a un proyecto que presentamos a la fundación Creas que nos financió la compra de estas máquinas, el resto del dinero que quedó compramos telas.

COL : ¿Cúales son los proyectos a futuro de la organización social?

MJB : - Hay un proyecto de cooperativa textil para que funcione dentro de la comisaría de Villa Los Lirios “Centro de Alojamiento Femenino Los Lirios”. Y en la sede de Bandada Feminismo entre Rejas realicen el trabajo las mujeres que recuperen la libertad, de o del Gran Resistencia.

En la cárcel de mujeres lo que vamos a hacer es avanzar con un proyecto literario y de produccción fotográfica, eso por un lado y por otro lado potenciar el trabajo textil que ya existe en la cárcel con todos los equipos y vamos a ir con una profesora para que las chicas puedan pensar en qué les gustaría trabajar desde lo textil.

Por Mónica Carolina Báez Vargas