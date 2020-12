Terada le recuerda a Capitanich que el nuevo local de la ANSES en Resistencia, se compra durante la gestión Macri

La diputada nacional Alicia Terada (Juntos por el Cambio) felicita a las autoridades que inauguran el local propio de la UDAI Resistencia de ANSES. “Felicito a la entidad y en especial a los jubilados, en mi carácter de diputada nacional y especialmente como ex empleada de ANSES, ya que siempre fue un anhelo de todos, la adquisición de un local acorde con las necesidades del personal y de los jubilados” dice Terada. A lo que seguidamente acota: “Todos sabemos las incomodidades del local alquilado donde funcionaba la Udai Resistencia de ANSES donde todos los días se ven a los interesados, no solo jubilados y pensionados sino también aquellos que hacen trámites de asignación por hijo, cobro de salarios familiares, desempleo, etc. permanecer bajo los rayos del sol, del frio o la lluvia hasta ser atendidos.-

La diputada chaqueña aprovecha para recordar que “En honor a la verdad de los hechos, me gustaría recordar que la adquisición del inmueble sito en la Torre Alvear, ubicada en la esquina de las calles Marcelo T. de Alvear y Liniers de esta ciudad, fue suscripto el 27 de diciembre de 2.017 entre el Banco Hipotecario SA, en el marco del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda, denominado PROCREAR y la ANSES representada por el director ejecutivo Emilio Basavilbaso, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Por distintos motivos administrativos y burocráticos, se demoró su inauguración hasta la fecha; pero lo importante es que se compró un inmueble adecuado, después de más de treinta años, lo que puedo corroborar, por haber sido el personal de ANSES que colaboró con la mudanza del local alquilado en el edificio Olivetti al de Pueyrredón y Marcelo T. de Alvear”, aclara.

Terada no quiere dejar de destacar que, en medio de la buena noticia de su inauguración, el ahora gobernador nuevamente se olvide de quienes fueron los responsables del logro que hoy le toca al inaugurar, “Sería injusto no recordarlos. Por todas las razones expresadas, es que celebro la inauguración del local propio de la UDAI Resistencia de ANSES, comprada durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, por gestiones y trámites realizados por el entonces director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso y que ahora está abriendo sus puertas”, expresa, por último, la diputada Terada.