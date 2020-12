El lunes 14, comienza la Causa Caballero III

Chaco On Line

El legislador provincial Leandro Zdero destaca que no acompaña el Presupuesto 2.021 “porque no prioriza la salud, la educación y la seguridad”. Alerta que se avizora un año complejo y asegura estar predispuesto para colaborar pero advierte que deberían dejarse ayudar ante situaciones que no pueden resolver.