Dos voluntarias compatibles para trasplantes de médula ósea

El Ministerio de Salud Pública del Chaco anuncia que dos donantes voluntarias de médula ósea chaqueñas cuentan con compatibilidad para el trasplante de células madres destinadas a dos pacientes de Argentina y Estados Unidos Unidos respectivamente. Se trata de un trabajo articulado entre la cartera sanitaria provincial, el Centro Provincial de Hemoterapia y Cucai Chaco, que apunta a la captación de donantes en el territorio chaqueño.

Desde el Ministerio de Salud Pública del Chaco destacaron la importancia de la donación de sangre y de médula ósea ante la complejidad y dificultad que supone encontrar muestras compatibles para los trasplantes que requieren los pacientes con patologías oncohematológicas en todo el mundo.

“Se trata de dos donantes voluntarias que fueron preseleccionadas, cuyos estudios de compatibilidad genética arrojaron resultados muy positivos y estarán en condiciones de volver a donar células madres que serán utilizadas para trasplantes en dos pacientes, uno argentino y otro estadounidense que se encuentran en lista de espera”, señaló la especialista y miembro del Centro Provincial de Hemoterapia, Jesica Acuña.

Las donantes forman parte del Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea del Incucai, destinado al trasplante de células madres en pacientes que lo requieran y que sean compatibles genéticamente.

“Se trata de un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud Pública, el Centro Provincial de Hemoterapia y Cucai Chaco ya que las donantes voluntarias estaban registradas desde 2011 y 2015 y tras comprobar su compatibilidad con dos pacientes con hematopatologías, se realizó el seguimiento y ubicación. Actualmente los estudios son muy favorables y en Buenos Aires se definirá cuándo tendrán que realizar las donaciones y el posterior trasplante para los pacientes que lo requieren y que son compatibles”, señaló Acuña.

La médula ósea es un tejido que se ubica en el interior de la cresta ilíaca, huesos largos, esternón, pelvis, costillas y vértebras donde se producen las células sanguíneas y se alojan las células madre necesarias para el tratamiento de enfermedades oncohematológicas como leucemia, linfomas y anemia aplásica entre otras. La extracción se lleva a cabo mediante una toma de muestra de sangre o aféresis o a través de una punción de cresta ilíaca, según la decisión del donante.

La importancia de contar con 2 donantes voluntarias de médula ósea en el territorio provincial radica en la dificultad de encontrar compatibilidad genética entre las muestras de los donantes y de los pacientes que requieren de células madre para sus tratamientos. “Es muy difícil encontrar médula ósea compatible genéticamente: hay entre un 25% y 30% de encontrar células madres compatibles en los núcleos familiares, por lo que hay que recurrir a donantes voluntarios en distintas partes del mundo. Mediante estudios científicos se estima que la probabilidad de compatibilidad es de 1 cada 40 mil casos, a lo que hay que sumar que la muestra para trasplante debe ser 100% compatible para que no se genere ningún tipo de rechazo”, explicó Acuña.

Desde 2006 hasta la actualidad en el Chaco se registró la compatibilidad de 7 donantes voluntarios de médula ósea destinados a trasplantes de células madres de pacientes de distintas partes del mundo. Actualmente en la provincia del Chaco hay aproximadamente 5.000 donantes inscriptos en el registro provincial, mientras que en la Argentina son 300.000 y en todo el mundo, la cifra asciende a 32 millones de personas anotadas para donar médula ósea .

“Nuestro objetivo es continuar trabajando para poder duplicar la cantidad de donantes de médula ósea en el territorio provincial haciendo hincapié en la importancia que tiene para pacientes no solo de la Argentina sino también de otras partes del mundo que lo necesitan”, señaló la especialista del Centro Provincial de Hemoterapia.

Las personas interesadas en la donación de sangre y/o de médula ósea pueden dirigirse al Centro Provincial de Hemoterapia del Chaco ubicado en el Hospital “Dr. Julio C. Perrando”, ubicado sobre la avenida 9 de Julio 1.100 de la ciudad de Resistencia, de lunes a viernes de 7 a 12; o pueden comunicarse al 3794-810071 o en los perfiles “Centro Provincial de Hemoterapia” de Facebook y “Chaco Dona Sangre” en Instagram. Asimismo, también se puede donar sangre y médula ósea en las postas ubicadas en los hospitales de las localidades de General San Martín, Charata, Sáenz Peña y Castelli.

Para la donación de médula ósea los voluntarios y las voluntarias deben cumplir con los requisitos dispuestos en la Ley Nacional de Donación de Sangre: tener entre 18 y 40 años (factor exclusivo para ser donante de médula ósea), gozar de buena salud (no poseer patologías de base), pesar más de 50 kilogramos, no contar con tatuajes y/o piercings realizados en el último año y no realizar prácticas sexuales de riesgo.