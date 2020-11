"El pago por conectividad quedará en la historia como la más injusta", afirma la Coordinadora Docente

"Lamentablemente el gobierno no dio marcha atrás con la idea de pagar conectividad solo a los que trabajaron por ELE, miles de docentes quedaron fuera del cobro y todo lo que venían y vienen haciendo por fuera de la plataforma oficial no sirvió. El uso de sus teléfonos y demás no fue ‘premiado’ por el simple hecho de no ‘figurar’”, exponen los sindicatos que conforman la Coordinadora Docente .





“Lo planteamos como Coordinadora Docente en las últimas reuniones con los funcionarios: es una falta de respeto exigir requisitos para pagar una conectividad que cubrieron los docentes desde su bolsillo cuando comenzó el aislamiento. Este fin de semana, el ministerio celebró que 10.400 docentes nada más accedieron al mismo, en un claro desprecio hacia todos los que se sacrificaron desde el primer día desde sus propias casas", señalan.



"Como ejemplos, tenemos al sector bibliotecario y a la educación superior que nunca tuvieron un espacio propio en la plataforma educativa, pero como miles de docentes más desarrollaron una actividad fuerte y responsable desde las distintas redes sociales y otras plataformas para estar cerca de sus alumnos, así también la educación técnica que hace tiempo posee su propia plataforma educativa para conectarse con sus alumnos, cuestión que en la práctica debería ser aplaudida y apoyada por el Ministerio de Educación porque significa la aplicación de conocimientos de sectores que interpretaron rápidamente la necesidad, pero por el contrario se los minimiza y desconoce en el pago de este concepto", exponen en la Coordinadora.

"Un párrafo aparte merece el tratamiento despreciable que tuvieron para con los docentes que sostienen la continuidad educativa a través de los cuadernillos por la falta de medios y conectividad en zonas rurales o de extrema pobreza. Esta bonificación quedará en la historia como la más injusta jamás implementada.", aseveran.





"Recordamos al gobierno que este concepto ni siquiera fue acordado en Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo por lo tanto sin el aval de ningún gremio docente, resultando ilegal, ilegítima e injusta", remarcan los gremios docentes



"Llamamos en forma urgente a la reflexión y corrección de esta situación de total injusticia para con las compañeras y compañeros trabajadores que son los que se pusieron al hombro la continuidad educativa en esta pandemia", afirman en la Coordinadora Docente. º

La Coordinadora Docente está integrada por AMET; AChABI; ADOCh; FIUD y UDA.