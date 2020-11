Evaluarán a alumnos y docentes del 7° grado de primarias y del 5°año de secundarias

El miércoles 25 de noviembre, el Ministerio de Educación del Chaco realizará un muestreo evaluativo que incluye a estudiantes y docentes de 7° grado de primarias y 5° año de secundarias, para conocer con mayor precisión la situación actual del sistema educativo en la provincia, con el fin de realizar un diagnóstico que oriente la planificación en materia educativa en el año 2.021.

La ministra de Educación del Chaco, Daniela Torrente, anuncia este viernes que se implementará el Dispositivo de Evaluación Chaqueño (DECh) 2020 el próximo miércoles 25 de noviembre, con el fin de realizar un muestreo que incluye la participación de estudiantes de 7° grado de escuelas primarias y de 5° año de secundarias, así como también, encuestas a directivos y docentes de las instituciones para conocer con mayor claridad la realidad educativa actual, en función del año atípico vivido ante la pandemia, donde “la continuidad pedagógica estuvo garantizada por el esfuerzo del alumnado, la docencia, las familias y el Estado”, manifestó la funcionaria..

Desde la cartera educativa consideraron necesario poder obtener datos reales que permitan diseñar una planificación del retorno a clases para complementar lo desarrollado este año 2.020 con los contenidos del próximo año - 2021 - , permitiendo así la reorganización de las actividades educativas, teniendo en cuenta a todos/as los/as estudiantes con y sin conectividad, en el marco de la responsabilidad que tiene la jurisdicción para garantizar el derecho a la educación.

Las instituciones educativas que participarán del DECh corresponden a distintas regiones de la provincia, y fueron seleccionadas de manera aleatoria. Este proceso alcanzará a 1.300 docentes y 9.300 estudiantes de escuelas primarias y secundarias (modalidades técnica, rural y educación bilingüe intercultural), considerando la gestión estatal, privada y social-cooperativa; y los ámbitos urbano y rural.

Información para la toma decisiones en el 2.021

En la oportunidad, la ministra Torrente señala que la metodología de este muestreo consistirá en propuestas de actividades que reflejen los contenidos vinculados al desarrollo de capacidades en Matemática y Lengua para los y las estudiantes de séptimo grado del Nivel Primario y de quinto año del Nivel Secundario. Además, encuestas destinadas a los docentes y directivos, inclusive de instituciones del Nivel Inicial, con “la finalidad que se puedan registrar datos e información sensible para la toma de decisiones durante el año 2021”.

Al respecto, manifiesta que “este año ha sido atípico en todo sentido, los directivos, docentes y los equipos pedagógicos de las direcciones regionales, del Ministerio de Educación, han desplegado una serie de estrategias relevantes para sostener la continuidad pedagógica, pero nos parece importante también contar con información precisa respecto de cuál ha sido el nivel de aprendizaje por parte de nuestros y nuestras estudiantes, de manera tal de llevar a cabo una planificación lo más ajustada posible a la realidad durante el 2.021”.

En ese sentido, expresa: “Queremos transmitir a los directores y las directoras de las escuelas que participan de este proceso, así como a los y las docentes de las divisiones y/o secciones involucradas, que el objetivo de este operativo no tiene por finalidad medir el nivel de compromiso o de trabajo que han tenido y llevado a la práctica en las escuelas, porque la verdad es que sabemos que ha sido total; sí necesitamos información para saber cómo seguimos trabajando el año que viene”, asegura Torrente, resaltando que, las estrategias y las metodologías que se aplicaron durante el 2.020 se alejan, por la particularidad de la modalidad, de lo que normalmente se realiza en clases presenciales en el aula.

También, aclara tanto para los estudiantes, como para las familias de los mismos, que “el DECH no será para determinar si el estudiante continúa o no en el año siguiente, o si continúa dentro de la escuela”, explicando que en este muestreo no se acreditarán notas y que el mismo será anónimo.

Este Dispositivo de Evaluación provincial ha sido trabajado de manera conjunta y validado por el Consejo Provincial para una Educación de Calidad con Equidad e Inclusión, creado por el Gobierno de la provincia, e integrado por representantes del Nivel Superior no Universitario, de las distintas universidades de la región, legisladores, docentes, estudiantes, padres e integrantes del Ministerio de Educación.

“Esta no es una decisión unilateral que no esté pensada o trabajada previamente, sino, una decisión que hemos tomado con la intención de hacer un diagnóstico lo más certero posible de la situación actual, para saber con mayor precisión cómo continuamos”, sostiene la ministra.

Por su parte, el subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología, Juan Martín Fernández, explica cómo se desarrollará este dispositivo de evaluación, que abarcará una muestra de secciones de toda la provincia, alcanzando a alumnos y alumnas de 7º grado de 190 secciones de escuelas primarias (representa un 4 por ciento en el Nivel Primario) y de 5º año de 251 divisiones de secundarias (el 6 por ciento).

Fernández precisa que los estudiantes serán evaluados a través de tres cuestionarios: uno de contexto general, uno de Lengua y uno de Matemáticas, y que la evaluación contempla dos canales, uno digital y otro presencial.

Aquellos estudiantes que tienen garantizada conectividad (un 50 por ciento de esta muestra) completarán los cuestionarios a través de un link en la plataforma educativa 'ELE' que les será facilitado a través de los directores y directoras de sus escuelas. Por otro lado, a aquellos estudiantes sin acceso a internet se les proveerá un cuadernillo impreso, que sus tutores deberán retirar del establecimiento educativo -tal como lo venían haciendo con los cuadernillos de la serie Seguimos Educando-; completarán las evaluaciones en sus domicilios y entregarán los cuestionarios completos nuevamente en sus instituciones.

Para finalizar, Lidia Ojeda, a cargo del Departamento de Evaluación Educativa de la Dirección General de Planeamiento y Evaluación Educativa, aclara que lo que se está evaluando no son los saberes correspondientes a 7º grado o 5º año, sino la trayectoria escolar. El dispositivo incluye además un relevamiento de directores de escuelas primarias y un relevamiento de docentes de Lengua y Matemáticas de 7º grado, con carácter muestral.