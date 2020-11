Proponen una internet universal, gratuito y de calidad

El concejal de Resistencia, Fabricio Bolatti, participa de la apertura del “Foro por una Argentina Digital”, donde plantea sobre “la realidad que terminó de sacar a la luz esta pandemia que atravesamos: la desigualdad digital que existen en nuestra sociedad. Por ello apoyó la iniciativa de que sea Ley Nacional la decisión de que la ‘conectividad’ acceso a internet’, sea un Servicio Público Esencial, lo que hoy está vigente por un Decreto del Presidente Alberto Fernández”.

El concejal de Resistencia hace referencia a su iniciativa al proponer que “debemos avanzar hacia lograr que el servicio de internet sea de ‘acceso universal, gratuito y de calidad’, lo que genera condiciones de igualdad, equidad y mejor calidad de vida para nuestro pueblo”.

Participan del Foro, entre otros, Roberto Baradel - secretario general SUTEBA/CTA Bs. As.; Andrea Villalva - Internauta Argentina, directora de Biblioteca, Jurisprudencia e Informática de la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo de Fórmosa; Cintia Portal - docente Universidad Nacional de Salta, lic. en Ciencias de la Comunicación; Silvia Vilta, directora de Educación de Adultos de Bs. As, Carlos De Feo, sec. gral. CONADU; además de preverse la participación en los otros foros temáticos de la senadora nac. María Ines Pilatti Vergara, el diputado nacional Hugo Yasky; el referente sindical Pedro Wasiejko, el intendente Francisco Paco Durañona; el ex diputado nacional y autoridad del FG Nac. Eduardo Sigal; el director de ENACOM Gustavo López, etc.

“Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se pudo avanzar en materia de conectividad desde una mirada federal”, expresa Fabricio Bolatti en su exposición. “Se construyó la red troncal de fibra óptica que trae internet en cantidad a las provincias argentinas. En el Chaco se sembró en ese período, más de 2.500 km. de redes que llegan a las localidad, pero no se llegó a realizar - y Macri no hizo nada más en cuatro año -, el tendido de la ‘última milla’, que lleva la conectividad dentro de cada ciudad. Esto nos dejó muy cerca de llegar con un servicio del Estado a cada usuario, por ello debemos defender la inversión hecha por el pueblo a través de su Gobierno, para no permitir que las multinacionales se apropien de esto, con la consecuencias que todos ya conocemos, y además de que no vamos a poder ampliar este derecho esencial de tener acceso a Internet”, amplía quien es autor del proyecto de ordenanza “ConectaResi”.

“Conectaresi”, un programa de acceso internet para todo Resistencia

Conecta Resi tiene como principal objetivo el de desarrollar un sistema de conectividad a internet que sea de acceso universal, gratuito y de calidad, en el ámbito de la ciudad capital del Chaco..

Este proyecto busca que “la prestación y el acceso a Internet sea reconocido como Derecho Humano, estableciéndose como un servicio público esencial para todas los ciudadanos, el que deberá consolidarse en el corto plazo, para garantizar su acceso universal, gratuito y de calidad, priorizando en una primera etapa la prestación del mismo en los espacios públicos, educativos, deportivos, comunitarios, zonas comerciales y de servicios, de seguridad pública y de salud pública, para luego en una segunda etapa avanzar en toda la urbanización logrando el alcance domiciliario”.

Bolatti asegura en su iniciativa, que este proyecto “permitirá mayor inclusión, igualdad, equidad y posibilidades de desarrollo productivo y de servicios, permitiendo la generación de empleo, además de promover el acceso a la educación, salud, seguridad, justicia, beneficios previsionales y de todo tipo, esparcimiento y mejor calidad de vida”.

“En el marco de la pandemia por la que atravesamos uno de los aspectos que pasa a ser básico y necesario para relacionarse, gestionar, comprar, estudiar, informarse y prácticamente no quedar aislado o marginado de este nueva forma de relación social, es la conectividad a internet”, sostiene. A lo que seguidamente acota que, “aunque parezca exagerado sin ella es probable que ciudadanos no puedan comer, comprar remedios, o cobrar su beneficio previsional”.

Entre los fundamentos de la iniciativa, el concejal diagnostica que la educación se plantea a distancia, el trabajo se plantea como remoto, y la burocracia se está sistematizando, qué más podemos querer ver para apreciarlo. Además vemos que la actividad económica se organiza tras la demanda virtual, y el dinero virtual, hoy no tener conectividad es estar fuera de la sociedad que organiza el Estado, o sea es estar discriminado.

Puntos de inclusión tecnológica

La iniciativa del concejal Fabricio Bolatti también plantea crear los “Puntos de Inclusión Tecnológica”, serán espacios a desarrollar en los Centros Comunitarios Municipales y otros establecimientos de uso públicos, que estarán destinados a brindar conectividad, equipamiento, actualización, formación, capacitación y todo lo necesario para incluir y facilitar la conectividad y el acceso al equipamiento necesario, por parte de los vecinos.

Propiedad del pueblo a través del Estado

Además se propone que el Ejecutivo Municipal trabaje con la Universidad Tecnológica de Nacional de Resistencia y con la Empresa del Estado Provincial ECOM Chaco. Así buscar tener como objetivo en el tiempo, el desarrollo de un sistema público de servicio, donde la inversión permanente sea capitalizada por la comunidad y no signifique la transferencia a terceros que prestan servicios que el propio Municipio, haciendo alianzas con universidades públicas y otros entes o jurisdicciones provinciales o nacionales, puedan desarrollar, y cuyo capital intelectual forme parte del patrimonio de la ciudad.

Alternativas de financiamiento

El proyecto propone una forma de financiamiento para desarrollar las redes internas y generar la progresiva conectividad, financiamiento que surge mayormente del aporte de los sectores más concentrados y pudientes de la economía local, como ser las grandes cadenas comerciales y las compañías y empresas de telefonía fija y móvil, proveedoras de cable e internet.