Presupuesto 2.021: Cristaldo destaca la incorporación de la perspectiva de género

La diputada provincial del bloque Scalabrini Ortiz, Gladis Cristaldo se refiere a la presentación del presupuesto 2.021, realizada por el gobernador Jorge Capitanich, del que destaca como “auspicioso la incorporación de la perspectiva de género en su elaboración”, asegurando “el poder brindar las herramientas humanas, técnicas y logísticas en la aplicación de cada política pública destinada prevenir, sancionar y erradicar las violencia hacia las mujeres y disidencias, y todas sus consecuencias fatales y lamentables, por entender que atender esta demanda nos conduce hacia la construcción de una mejor sociedad”.

En este sentido, la legisladora de Scalabrini Ortiz manifiesta que “la formulación de un presupuesto con perspectiva de género, requirió el diseñó una plataforma de trabajo que integra los aportes del Ministerio de Planificación y Economía, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia y Dirección Nacional de Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, bajo la coordinación de nuestra querida vicegobernadora Analía Rach Quiroga”

.

Además, resalta el hecho de que se tenga previsto destinar durante el ejercicio 2.021 a todo lo referido en políticas con perspectiva de género “aproximadamente 6.460 millones de pesos , es decir, el 3.8 por ciento del total de erogaciones previstas para todo el año, distribuidos en diferentes programas de varias jurisdicciones de la administración, es algo que desde el movimiento feminista de la provincia y desde las organizaciones de mujeres lo evaluamos como una victoria en nuestra larga lucha por hacer efectivos y operativos tantos derechos adquiridos”.

Así también destaca que, “en mi 36 años de trabajadora legislativa y un poco más de dos años como legisladora provincial es la primera vez que los diputados y diputadas que integran la comisión de Hacienda y Presupuesto y quienes no lo hacen, tuvimos la posibilidad de analizar y debatir junto al gobernador esta iniciativa tan trascendental para la organización y planificación financiera de la provincia”. “Esto no es un hecho menor hasta ahora las dudas e inquietudes de los distintos bloques políticos en relación a la elaboración del presupuesto provincial, eran evacuadas por quien se encontraba al frente de la cartera económica en el ámbito de la comisión respectiva. Hoy no solo pudimos tener detalles específicos de la estructura del proyecto, sino además de las obras estratégicas que demanda la provincia en un proyecto de crecimiento y desarrollo a corto, mediano y largo plazo”, explica Cristaldo.

“Una cuestión muy importante en la elaboración del presupuesto 2.021, lo constituye el extraordinario desafío que tuvimos y tenemos que afrontar en el marco de una pandemia que provocó una transformación estructural en nuestra cotidianeidad, pero lo más grave aún, generó devastadoras consecuencias en la economía mundial, nacional y provincial afectando de un modo diferente a los sectores sociales y económicos; potenciando y multiplicando las desigualdades y los más injustos índices e indicadores de marginalidad, de violencias y discriminaciones”, indica Cristaldo.