Sena respalda afirmaciones de Grabois

Emerenciano Sena, presidente del Partido Socialistas Emerenciano, respalda las afirmaciones del dirigente social, Juan Grabois en relación a las tomas de tierras en Guernica así como con el conflicto dentre los Etchevehere en Entre Ríos.

"Estoy apoyando los dichos de Grabois, no lo cononozco, no tengo conexión ni contacto político , pero me parece muy bien lo que hizo, la defensa de Guernica y también lo de Entre Ríos bien tratado políticamente. Además, una convocatoria a todos los que luchamos y hay que salir a luchar, salir a luchar significa apoyar a Grabois, es decir, apoyar a los del campo popular, porque es mentira de que el gobierno es popular, sino ¿por qué tantos desalojos en todo el país? y tanto maltrato a los pobres, los desocupados hemos hecho grandes luchas, épicas tan épicas que han muerto muchos compañeros, el más nombrado Kosteki Santillán y cuántas casas y cosas hicimos gracias a la sangre de Kosteki Santillán pero ya no alcanza con la sangre de ellos".

Luego, el referente social chaqueño dirige sus cuestionamientos hacia el encargado de la seguridad bonaerense ahora Berni se saca selfie con el fiscal me hace acordar a Franchotti a los otros policías cuando mataron y se sacaron selfies con el cadáver de Kosteki Santillán en el piso de la Estación de Avellaneda, bueno nos costará más muertos, detenidos, más presos, pero no puede ser que con un matón como Berni que tienen a nivel nacional y un matón que tienen acá en la provincia nosotros nos caguemos en las patas, esto quiere decir que en la semana tenemos que estar todos los movimientos sociales, porque no podemos quedarnos en la casa y decir que tienen razón los polizontes, los asesinos como Berni él es cómplice de los asesinatos, junto a Duhalde y muchos otros políticos", acusa.

"En la Cámara de Diputados hay solamente cómplices, como aquí y los movimientos de desocupados no tienen representantes en la Cámara de Diputados ni nada, hasta que logremos eso y tengamos un Ministerio de los Desocupados y tengamos un espacio en la Cámara de Diputados tenemos que seguir en la lucha cruda, infernal, nos va a costar mucho más vidas, mucho más muertos y presos y eso es el costo si queremos que los compañeros de los movimientos de desocupados como el famoso y legendario MTD, no somos movimientos sociales, somos movimientos de trabajadores desocupados , somos del movimiento de los crotos, no permitamos que nos pongan el término de los otros, nos ponen sobrenombre para criminalizarnos", afirma Sena.