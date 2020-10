"A chaqueños se les ha arrebatado la esperanza de vivir mejor", denuncian desde la UCR

A través de un documento público que lleva las firmas del senador Víctor Zimmermann, los diputados nacionales Gerardo Cipolini y Aída Ayala, el presidente del bloque de diputados provinciales de la UCR, Carim Peche junto a legisladores que componen la bancada, el Foro de Intendentes Radicales representado por los jefes comunales de Coronel Du Graty Juan Carlos Polini, de Las Breñas, Omar Machuca y de Cote Lai, Humberto Rodríguez, Foro de Concejales Radicales, encabezados por su presidenta, la concejal de Resistencia, Teresa Celada, se expresó el repudio y rechazo a la decisión de excluir a localidades gobernadas por la UCR de la distribución de fondos correspondientes al “Programa Federal Municipios de Pie” anunciado por el presidente de la Nación ,Alberto Fernández y que tiene como objetivo asistir de manera directa a intendencias por 1.086 millones de pesos para impulsar la economía, la integración regional y la inclusión social en todo el territorio nacional.

“Transitamos un año de severas dificultades como consecuencia de la pandemia COVID-19. Cualquiera diría que no es necesario recordar que Chaco es parte de esa Argentina que, tras más de 200 días de aislamiento y restricciones, no solo no ha mejorado el aspecto sanitario sino que se encuentra sumergida en una de las crisis económica y social más importantes de la historia”, expresan en un escrito.

“Para miles de chaqueños que han pasado a engrosar las estadísticas de desempleo, pobreza e indigencia, fue muy reconfortante escuchar al presidente de la Nación, Alberto Fernández anunciar un programa de asistencia a municipios de todo el país ‘…No importa de dónde vienen, si son radicales, si son socialistas, si son peronistas o son independientes o son de Cambiemos, lo único que quiero saber es si quieren el mismo país que yo, que es un país más justo, más solidario y más integrado; si es así abracémonos y caminemos juntos…’”, recuerdan.

“Lo triste fue darse cuenta que era mentira. Chaqueños que se ilusionaron con un Estado que les permita levantar la mirada y comenzar a desandar un largo camino de contratiempos fueron abandonados a su suerte por el solo hecho de vivir en ciudades cuyos intendentes no son kirchneristas”, aseveran.

Señor presidente, señor gobernador: Este acto de discriminación va en contra del principio constitucional de igualdad. Seguramente no es algo importante para quienes acostumbran a incumplir las leyes y avasallar los poderes del Estado. Pero sepan que los perjudicados no son los intendentes, sino los chaqueños a los que les han arrebatando la esperanza de vivir mejor”, afirman.