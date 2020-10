Día de la Madre: "Sigamos pariendo sueños y rebeldías", instan en Mujeres al Frente

Desde la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano, su referente, Marcela Acuña expresa a manera de reflexión sobre el Día de la Madre los siguientes conceptos:

“Son diferentes; sí; son mujeres ambas; casi la misma edad; distintos orígenes e historias. Las conocí en diferentes tiempos y circunstancias La vida me dio la oportunidad de conocer a personas maravillosas que de las cuales siempre aprendía algo”..

“El ser mamá no es una vocación; es nuestra naturaleza como mujeres; somos portadoras de vida; y ese metabolismo tan perfecto para poder llevar en nuestro vientre 9 meses a una persona y darle vida y que dependa exclusivamente de nosotras hace que hasta nuestra mente sea más vivaz y brillante. El ser madre no es una elección, somos naturalmente madres, damos vida continuamente porque al asumir nuestro rol de mujer vamos tomando decisiones siempre en favor de la vida. Nos sobra valentía; nos sobra amor; coraje; serenidad ; y tanto más. No somos solo madres por parir; somos madres porque nacimos con el don de dar vida que no lo tienen los hombres y nosotras sí. Aquella que dice yo elijo ser madre, se equivoca no elegí nada porque desde su existencia está siendo madre en sus actitudes cotidianas transformando con amor y belleza la dura realidad que nos toca vivir”, considera Acuña.

“En este mes de la Madre destaco la valentía de cada mujer al tomar la decisión de defender la vida en un mundo donde nos quieren hacer respirar muerte y miedos”, valora.

“La directora del primario de nuestra escuela de grande con tratamientos largos quedo embarazada en pleno embarazo quedó viuda y cría a su hijo siendo madre y padre a la vez”, resalta.

Así también, menciona: “Cristina nuestra compañera delegada no tuvo hijos pero el destino la llevó a un espacio donde tuvo que ejercer el rol de la maternidad y en colectivo con muchos hijos/.as enfrentando hoy la adversidad del cáncer de mamas; cuanto más”.

“Las une el estar en un espacio como el Movimiento Socialista Emerenciano, una es maestra, la otra obrera de la construcción. Y lo que destaco de ambas es que la grieta no existe ni en ellas ni en el grupo humano que nos acompaña”, expone la referente social. A lo que luego, afirma: “La diferencia es la regla pero nos une la capacidad de pensar y soñar con una sociedad más justa y solidaria donde no tengamos que ser fotocopias para respetarnos y escucharnos sino ser personas pensantes y con ganas de transformar todo a nuestro alrededor”.

“La grieta la crea el enemigo del pueblo, no es nuestra . Se puede ser diferente y coordinar acciones en favor de todos”, considera Acuña.

“En este mes donde recordamos a las madres no olvidemos primero que somos irremediablemente mujeres y que de nosotros depende que la revolución socialista se haga realidad. Sigamos pariendo sueños y rebeldías”.